«Ювентус» может обменять Жоау Мариу в «Болонью» на Хольма

«Ювентус» и «Болонья» готовы обменяться игроками.

По данным Фабрицио Романо , туринцам нравится 25-летний правый защитник из Швеции Эмиль Хольм, «бьянконери» добились прогресса в переговорах.

«Болонью» устраивает кандидатура защитника «Юве» Жоау Мариу Нету , стороны обсуждают формулу сделки по 26-летнему португальцу. Это могут быть две аренды.

Хольм провел 11 матчей в Серии А в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь .

Жоау Мариу сыграл в 10 матчах чемпионата Италии-2025/26 и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .