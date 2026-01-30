10

«Ювентус» может обменять Жоау Мариу в «Болонью» на Хольма

«Ювентус» и «Болонья» готовы обменяться игроками.

«Ювентус» и «Болонья» могут обменяться футболистами.

По данным Фабрицио Романо, туринцам нравится 25-летний правый защитник из Швеции Эмиль Хольм, «бьянконери» добились прогресса в переговорах.

«Болонью» устраивает кандидатура защитника «Юве» Жоау Мариу Нету, стороны обсуждают формулу сделки по 26-летнему португальцу. Это могут быть две аренды.

Хольм провел 11 матчей в Серии А в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь.

Жоау Мариу сыграл в 10 матчах чемпионата Италии-2025/26 и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39896 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoБолонья
logoЮвентус
возможные трансферы
logoЖоау Мариу Нету
logoЭмиль Хольм
Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Ювентуса впоследние пару лет просто пипец какое были странные трансферы , оттуда этот Марио , за что и как он попал в клуб совершенно не понятно
Ответ savik-A.M.
У Ювентуса впоследние пару лет просто пипец какое были странные трансферы , оттуда этот Марио , за что и как он попал в клуб совершенно не понятно
Скорее всего он стал разменом в сделке по выкупу Коншишки.
Учитывая, что Жоау Мариу и правда Нету в команде, его можно хоть на табуретку поменять - всё польза
Ответ savik-A.M.
У Ювентуса впоследние пару лет просто пипец какое были странные трансферы , оттуда этот Марио , за что и как он попал в клуб совершенно не понятно
Обменяли на правого португальского защитника Альберту Кошту, которого незадолго до этого купили, возможно этот обмен одно из условий перехода Консеисао
Кажется Спаллетти вообще не нравится Жоау Мариу, а у Хольма очень приличная статистика в этом сезоне кстати, так что кажется это хорошая сделка для Юве
Ну, Жоау Мариу точно не место в Юве. Но лучше ли Хольм?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга. Вингер готов получать втрое меньше, чем в «Челси» (Daily Mail)
30 января, 02:43
«Ювентус» сделал предложение Дурану. У форварда 3+2 в 10 матчах чемпионата Турции за «Фенербахче» (Ягыз Сабунджуоглу)
29 января, 17:16
«Юве» хочет вернуть Коло-Муани, Матета – цель «Ноттингема». Главные инсайды дня
27 января, 20:50
«Ювентус» предлагает Кессиэ контракт на 3 сезона с зарплатой 5 млн евро в год
27 января, 19:23
«Ювентус» предложил Сенеси контракт на 4 сезона с зарплатой 3 млн евро в год. Туринцы хотят опередить «Барселону» и «Атлетико»
27 января, 18:15
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем