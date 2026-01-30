«Ювентус» может обменять Жоау Мариу в «Болонью» на Хольма
«Ювентус» и «Болонья» готовы обменяться игроками.
«Ювентус» и «Болонья» могут обменяться футболистами.
По данным Фабрицио Романо, туринцам нравится 25-летний правый защитник из Швеции Эмиль Хольм, «бьянконери» добились прогресса в переговорах.
«Болонью» устраивает кандидатура защитника «Юве» Жоау Мариу Нету, стороны обсуждают формулу сделки по 26-летнему португальцу. Это могут быть две аренды.
Хольм провел 11 матчей в Серии А в этом сезоне, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
Жоау Мариу сыграл в 10 матчах чемпионата Италии-2025/26 и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Учитывая, что Жоау Мариу и правда Нету в команде, его можно хоть на табуретку поменять - всё польза