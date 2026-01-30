  • Спортс
  Депутат Свищев о возможном переходе Черышева в кипрский клуб Савина: «У Дениса могут быть проблемы с законом РФ. Не лучшая затея, если твой будущий работодатель объявлен в розыск»
67

Депутат Свищев о возможном переходе Черышева в кипрский клуб Савина: «У Дениса могут быть проблемы с законом РФ. Не лучшая затея, если твой будущий работодатель объявлен в розыск»

Депутат Свищев предостерег Черышева от перехода в кипрский клуб Савина.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев предостерег Дениса Черышева от перехода в кипрский клуб «Красава», которым владеет объявленный в розыск в России Евгений Савин. 

«Имея паспорт России, надо изучать место возможной будущей работы. Черышев – медийный человек, а Савин – известный человек в криминальных хрониках. Не все в этой жизни решают деньги. Черышев – хороший футболист, ему надо изучить другие места, где ему могут предложить работу. Не самая лучшая затея, если твой будущий работодатель объявлен в розыск.

Черышеву же нужно и дальше продолжать жить, когда спортивная карьера закончится. Неизвестна судьба денег, которые ему будут платить, их источник может носить криминальный характер. Могут быть проблемы с законом РФ, Черышеву надо быть очень внимательным при выборе будущего места работы», – заявил Свищев. 

Источник: «Советский спорт»
Опять эта гнусная демагогия🤦‍♂️
Уже посадили всех футболистов, кто в Сатурне получал зарплату от вора в законе Шишкана сейчас отбывающего пожизненное?
Комментарий скрыт
Всего лишь людей убивал. Но видимо в понимании Свищева, это не так страшно, как оппозиционные взгляды Савина.
Сказал человек который живёт на одну зарплату
Смотри, депутат)

Смотри сам в розыске не окажись за то что недостаточно активно колебался с линией партии...
Если "закон РФ" подразумевает преследование человека за слова - лесом идёт такой закон. Вместе со всеми, кто его принимал и подписывал.

Савину респект и скорейшего попадания в ЛЧ.
Не за слова, а за предоставление сказать другому человеку.
Так это факт, людей за слова война вместо сво сажали)
Чернышев родился и вырос в Испании , он никогда в России и не жил и сто процентов и в будущем не собирается , так что ему на это по барабану
он родился в Нижнем Новгороде
Комментарий скрыт
Интересная концепция. На Савина, как понимаю, заведено дело по "политической" статье. Что, предполагается, что она должна автоматически перейти и на Черышева? При чём здесь происхождение денег? С чего взял, что "их источник может носить криминальный характер"? Есть доказательства собственного словоблудия? Предъявляй. Пока что у нас действует презумпция невиновности и даже если кто-то из спонсоров клуба, чисто гипотетически, окажется замешан в финансовые махинации, то какое отношение к этому будут иметь футболисты? Или клуб "Красава" у нас судебным решением объявлен экстремистской, криминальной или какой-то там организацией?
Известный человек в криминальной хронике. (С)
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
А теперь пусть посмотрит, когда последний раз Черышев вообще был в России. Он в большей мере испанец, а от России у него только паспорт
Вот не уверен что у Черышева будут проблемы с законом, а то что у Свищева будут проблемы с законом в этом уверен, как у многих пособников режима)
Какие же темные времена настали, зазеркалье. Я последние лет 10 будто последние пару серий Гарри Поттера смотрю в ожидании Нэвила Д.
Тебе 10 что ли!? Уже почти 30 лет зазеркалья)
На себе чувствую уже 12 лет, с 2014го
