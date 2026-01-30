Депутат Свищев о возможном переходе Черышева в кипрский клуб Савина: «У Дениса могут быть проблемы с законом РФ. Не лучшая затея, если твой будущий работодатель объявлен в розыск»

Депутат Свищев предостерег Черышева от перехода в кипрский клуб Савина.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев предостерег Дениса Черышева от перехода в кипрский клуб «Красава », которым владеет объявленный в розыск в России Евгений Савин.

«Имея паспорт России, надо изучать место возможной будущей работы. Черышев – медийный человек, а Савин – известный человек в криминальных хрониках. Не все в этой жизни решают деньги. Черышев – хороший футболист, ему надо изучить другие места, где ему могут предложить работу. Не самая лучшая затея, если твой будущий работодатель объявлен в розыск.

Черышеву же нужно и дальше продолжать жить, когда спортивная карьера закончится. Неизвестна судьба денег, которые ему будут платить, их источник может носить криминальный характер. Могут быть проблемы с законом РФ, Черышеву надо быть очень внимательным при выборе будущего места работы», – заявил Свищев.