Артем Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это вратари разных эпох. Игоря звали в «МЮ», кто знает, может, играл бы там до сих пор?»

Ребров: сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком.

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об Игоре Акинфееве и Матвее Сафонове.

«Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это не просто разные вратари, а вратари разных поколений и эпох.

Игорь больше двадцати лет в воротах ЦСКА, выиграл в России все трофеи, завоевал Кубок УЕФА, с ним сборная брала бронзу на Евро-2008 и доходила до четвертьфинала ЧМ-2018.

Да, Сафонов выиграл то, чего нет у Акинфеева, но не в основном составе, а просто в обойме одного из лучших клубов мира.

Это, безусловно, тоже достижение, но Матвея и Игоря пока не сравнить по набору трофеев. И я не понимаю, зачем их сейчас ставить рядом. Под конец карьеры Сафонова – возможно, но не точно.

Предположим, Игорь уехал бы в «Манчестер Юнайтед», когда его туда звали. И кто знает, может быть, играл бы до сих пор? Или, наоборот, не пошло бы – и он вернулся.

Акинфеев выбрал один путь, а Матвей – совсем другой, противоположный. Мое мнение, Сафонов будет строить европейскую карьеру. Он активно учит язык, погружается в местную культуру, ему все это интересно. Пока попробует пробиться в «ПСЖ», а если с годами не выйдет, двинет в клуб попроще. Может быть, через него снова попадет в топ-клуб.

Или останется в этой команде, будет ее лидером и спасителем. А после окончания карьеры вернется в «Краснодар» и начнет работать на благо клуба, который дал ему все», – написал Ребров в колонке для Спортса″ .