  • Артем Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это вратари разных эпох. Игоря звали в «МЮ», кто знает, может, играл бы там до сих пор?»
Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об Игоре Акинфееве и Матвее Сафонове.

«Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это не просто разные вратари, а вратари разных поколений и эпох.

Игорь больше двадцати лет в воротах ЦСКА, выиграл в России все трофеи, завоевал Кубок УЕФА, с ним сборная брала бронзу на Евро-2008 и доходила до четвертьфинала ЧМ-2018.

Да, Сафонов выиграл то, чего нет у Акинфеева, но не в основном составе, а просто в обойме одного из лучших клубов мира.

Это, безусловно, тоже достижение, но Матвея и Игоря пока не сравнить по набору трофеев. И я не понимаю, зачем их сейчас ставить рядом. Под конец карьеры Сафонова – возможно, но не точно.

Предположим, Игорь уехал бы в «Манчестер Юнайтед», когда его туда звали. И кто знает, может быть, играл бы до сих пор? Или, наоборот, не пошло бы – и он вернулся.

Акинфеев выбрал один путь, а Матвей – совсем другой, противоположный. Мое мнение, Сафонов будет строить европейскую карьеру. Он активно учит язык, погружается в местную культуру, ему все это интересно. Пока попробует пробиться в «ПСЖ», а если с годами не выйдет, двинет в клуб попроще. Может быть, через него снова попадет в топ-клуб.

Или останется в этой команде, будет ее лидером и спасителем. А после окончания карьеры вернется в «Краснодар» и начнет работать на благо клуба, который дал ему все», – написал Ребров в колонке для Спортса″.

Напомнило анекдот как российскому актеру средней руки звонят из Голливуда и приглашают на главную роль. Он спрашивает - когда приступать. Отвечают - 20 декабря. Актер - неет, не могу, в это время у меня ёлки…))
Хорошо, что Акинфеев не перешел в европейский топ клуб. Никакого бы рекорда лч не было бы. А так рекорд на века!
Ответ Budabuda
Хорошо, что Акинфеев не перешел в европейский топ клуб. Никакого бы рекорда лч не было бы. А так рекорд на века!
Ну так Сафонов никогда столько и не сыграет уже в Лч как Игорь)
Ответ Budabuda
Хорошо, что Акинфеев не перешел в европейский топ клуб. Никакого бы рекорда лч не было бы. А так рекорд на века!
Голы команда пропускает а не один вратарь. Поэтому «сухие» матчи и рекорды на эту тему просто смешны в обе стороны. Вручать вратаря года за сухие матчи где за матч один удар в створ а команда с большим отрывом в лидерах, также абсурдно как и унижать вратаря чья команда допускает расстреливать свои ворота по 15 раз за матч.
Никто его в МЮ не звал, были слухи.
В шорт листе тогда десяток вратарей были.
Ответ Football Forever
Никто его в МЮ не звал, были слухи. В шорт листе тогда десяток вратарей были.
Кого только не было в МЮ.
Ответ Football Forever
Никто его в МЮ не звал, были слухи. В шорт листе тогда десяток вратарей были.
Объективности ради на выходах Акинфеев не очень хорош, а учитывая премьер лигу, это чуть ли не самое важное, да и спустя время сам Акинфеев сказал, что он вообще никуда не собирался, ему березки дороже
Ни фига себе! Акинфеева в МЮ звали! Гинер не отпустил, значит. Как Чалова. Чалов, может, тоже до сих пор в АПЛ играл. Может даже с Акинфеевым в МЮ.
Ответ Karel
Ни фига себе! Акинфеева в МЮ звали! Гинер не отпустил, значит. Как Чалова. Чалов, может, тоже до сих пор в АПЛ играл. Может даже с Акинфеевым в МЮ.
Собственно после того неререхода Часов и сдал резко. И вот непонятно - то ли у него временный всплеск просто был тогда, то ли психологически сломался
Ответ Karel
Ни фига себе! Акинфеева в МЮ звали! Гинер не отпустил, значит. Как Чалова. Чалов, может, тоже до сих пор в АПЛ играл. Может даже с Акинфеевым в МЮ.
Кстати про МЮ не помню, чтобы тогда говорили. А про Арсенал и Валенсию(когда она была топ клубом) точно была речь
огурец с молоком сравнивать можно, а смешивать не стоит.
Ответ ragnvald ulfsson
огурец с молоком сравнивать можно, а смешивать не стоит.
Ребров посоветовал не ставить их рядом))
На всякий случай
А вот вратарь сборной Англии не захотел ни в Манчестеры, ни в Ливерпуль, ни в Челси переходить, все играет в заурядном Эвертоне, кого-то из двоих обсуждаемых это напоминает.
Акинфеев - легенда, но тут важно понимать что он так и не поехал в топ клуб , побоялся перехода в МЮ, сложностей языковых, сильного чемпионата, бороться за место в составе и так далее
Это не делает его менее крутым футболистом, но не стал пытаться стать легендой не только Российского, а мирового футбола.
Меня тоже звали в МЮ но как и Игорь им отказал))
Ответ Spartakus1984
Меня тоже звали в МЮ но как и Игорь им отказал))
Кого только в мю не звали
Ответ Metta World Artest
Кого только в мю не звали
Пиняева?
В российском футболе постоянно кого-то куда-то зовут но уезжает 1 из 100 почему-то. Наверное все дело в том что никто никого не зовет и это обычная игра агентов и пиар
Сравнивать Дзюбу с Месси, это как конфетку с ...
