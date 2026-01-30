Титов о «Краснодаре»: «Команда-чемпион. Мы можем получить нового гегемона»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высоко отозвался о «Краснодаре».

«Краснодар» – это уже другая команда, это команда-чемпион, практически не поменяла состав, только усилила его. И это говорит о том, что мы можем получить нового гегемона.

Конечно, с этим не согласится «Зенит», а также ЦСКА, «Спартак», «Динамо», но факт в том, что «Краснодар» по праву находится наверху. В целом мы видим, что есть шесть-семь претендентов на тройку, которые такие амбиции открыто заявляют.

А чемпионат у нас один из самых сложных, если не считать европейский топ-пять, конечно. И с такой конкуренцией за первые места тем интереснее смотреть РПЛ», – сказал Титов.