Титов о «Краснодаре»: «Команда-чемпион. Мы можем получить нового гегемона»
Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высоко отозвался о «Краснодаре».
«Краснодар» – это уже другая команда, это команда-чемпион, практически не поменяла состав, только усилила его. И это говорит о том, что мы можем получить нового гегемона.
Конечно, с этим не согласится «Зенит», а также ЦСКА, «Спартак», «Динамо», но факт в том, что «Краснодар» по праву находится наверху. В целом мы видим, что есть шесть-семь претендентов на тройку, которые такие амбиции открыто заявляют.
А чемпионат у нас один из самых сложных, если не считать европейский топ-пять, конечно. И с такой конкуренцией за первые места тем интереснее смотреть РПЛ», – сказал Титов.
Источник: «РБ Спорт»
да не дай бог. "Мы" как-нибудь скромно, но гордо лучше)
Удачи Краснодару
