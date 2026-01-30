  • Спортс
  • Николай Толстых: «Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – проблема. Кто главный – кто нашел и развил мальчика, или агент, получающий на уровне топ-менеджеров?»
Николай Толстых: «Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – проблема. Кто главный – кто нашел и развил мальчика, или агент, получающий на уровне топ-менеджеров?»

Бывший президент московского «Динамо», ПФЛ и РФС Николай Толстых обозначил проблему разрыва в зарплатах агентов и детских тренеров.

– Будучи главой РФС, вы выражали недовольство несоответствием доходов агентов и детских тренеров. Вы же тем самым настраивали против себя очень влиятельные силы.

– Средства, из различных источников приходящие в футбол, должны работать на его развитие. Когда видишь, что они через определенные схемы расходуются не в интересах футбола, естественно, этому надо противодействовать.

Я работал исполнительным директором Олимпийского комитета и знаю, в каких сложных условиях порой наши спортсмены в других видах завоевывают награды на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, принося радость болельщикам и прославляя нашу любимую страну. Футбол – один из самых любимых в нашей стране видов спорта. Поэтому считаю, что средства, приходящие в футбол, должны способствовать его развитию. Это обеспечение жизнедеятельности клубов, достойная оплата труда специалистов и тренеров, развитие инфраструктуры, системы подготовки резервов, создание условий для болельщиков.

А когда субъекты футбола используют их на необязательные для развития футбола направления – например, вывод денег из футбола через специфичные пути – это не соответствует ни развитию футбола, ни регламентным нормам, ни интересам клубов. Когда видишь эти проблемы, их надо поднимать, что я и пытался делать.

И сейчас роль агентов, судей признается проблемой. Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – это проблема, ответственность руководителей клубов. Деньги порой находятся не очень просто. Нужно искать механизмы решения этих вопросов, к чему мы и призывали. Это не борьба с агентами, а проблема, которую надо решать. РФС – общественная организация, и ей сложно самой бороться с этими проблемами. Эффективнее всего это делать, объединив усилия с соответствующими государственными организациями.

Не решив эти проблемы, трудно ожидать эффективного развития футбольной отрасли. Доходы отдельных агентов совершенно не сопоставимы с заработками детских тренеров. Так кто же главный в спорте – тренер, который нашел и развил мальчика, или агент, который оплачивается на уровне топ-менеджеров крупнейших компаний? Вопросы есть, поэтому проблемы были обозначены. Их надо решать – разными методами, в том числе и профилактическими, но надо.

– Вы же предпринимали попытку?

– Да, нами была создана межведомственная комиссия по противодействию противоправным явлениям в футболе при президенте РФС, куда входили представители федеральных органов исполнительной власти, которые могли помочь футболу в реализации этого направления. Масса позитивных вещей была сделана. Конкретизировать не хотелось бы.

– Осталась обида на людей, которые, по сути, выжили вас из профессионального футбола?

– Нет. И многих людей, которые принимали в этом участие, тоже уже нет в футболе. Оценки даны не только временем, но и футболом, государством, – сказал Толстых, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Источник: «Чемпионат»
Справедливая борьба с агентами не принесла Толстых ни успехов ни славы. Лишила карьеры и выдавила на обочину футбола. Бабло победило. В очередной раз. Увы…
Ну это совершенно несправедливое сравнение. К примеру, лет до 10 что ребёнку можно поставить? Удар, обводку, физику? Только базовые вещи, и то если хочет. А с 11-12 уже в академиях набор, где методички, тренерский штат и прочее.
Я сильно сомневаюсь, что в стране много тренеров, у которых своя рабочая проверенная методика, отличная от остальных. Так какой вклад? Психологический? Тут родителям надо платить, друзьям, а от тренера зависят детали, но он команду тренирует, а не игроков.
Агенты будут существовать и зарабатывать миллионы пока клубы и футболисты будут пользоваться их услугами.
Доходы гос топ-менеджеров - проблема. Кто главный - металлург на заводе или гос топ-менеджер в офисе, получающий в сотни раз больше?
Надо создать систему отчислений для детских тренеров в долгую, от каждого трансфера и контракта во взрослой карьере подопечного, в размере какого нибудь 1-2 %. Это сложная таблица в двух словах не опишешь тут. Тут надо учитывать, кто и в течении какого периода являлись его детскими тренерами в возрасте от 7 до 17 лет и отчисления распределять исходя из этого.( скажем мальчик 3 года занимался в одном городе, потом переехал в другой и.т.д.) . Должно быть что то вроде школьного аттестата, где указывается фамилия детского тренера каждый месяц..
Тогда у тренеров появиться мотивация искать и выращивать звезд. Подготовишь какого нибудь Аршавина или Акинфиева , а потом годами живешь в шоколаде.
Надо Дегтярёву проработать вопрос, чтобы агенты делились с Минспорта. Привёл агент игрока в клуб, получил за него агентские, будь добр, отстегни энную суму в Минспорта конкретно на зарплату детских тренеров.
Слова настоящего системного и разбирающегося в профессии руководителя, по-настоящему радеющего за дело
Схема должны быть другой, основной источник денег это спонсоры, которые в большей степени государство, так вот при расходе этих денег детские и юниорчкие команды, академии и тд, должны получать 30-35% этих денег
Очень странное противопоставление, очевидно агенты кормятся с доходов футболистов, получающих сильно больше детских тренеров, но вряд ли они их получают просто так, хотя бы потому что кто бы стал им платить много, если это того не стоило?

Если же речь о криминале, то пусть этим занимаются органы правопорядка, но я что-то не слышал, чтобы хоть кто-то из агентов сел. Выходит и там всё не славу богу? Тогда тем более РФС не стоит лезть туда, где не справляются целые профильные ведомства.

А детские тренера находятся на зарплате, я вообще не очень понимаю откуда у них должны быть хорошие зарплаты? Для этого у нас должно быть больше профессиональных лиг, а весь футбол дотационный. Понятно, почему Толстых хотел забрать какие-то деньги у агентов, но этого бы всё равно не хватило, потому что тренеров намного больше, чем агентов. Может быть на 5к рублей больше в месяц стали бы получать детские тренера - спасибо, конечно, большое, но глобально проблему это не решало никак.
