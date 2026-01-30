Николай Толстых: «Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – проблема. Кто главный – кто нашел и развил мальчика, или агент, получающий на уровне топ-менеджеров?»

Бывший президент московского «Динамо », ПФЛ и РФС Николай Толстых обозначил проблему разрыва в зарплатах агентов и детских тренеров.

– Будучи главой РФС, вы выражали недовольство несоответствием доходов агентов и детских тренеров. Вы же тем самым настраивали против себя очень влиятельные силы.

– Средства, из различных источников приходящие в футбол, должны работать на его развитие. Когда видишь, что они через определенные схемы расходуются не в интересах футбола, естественно, этому надо противодействовать.

Я работал исполнительным директором Олимпийского комитета и знаю, в каких сложных условиях порой наши спортсмены в других видах завоевывают награды на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, принося радость болельщикам и прославляя нашу любимую страну. Футбол – один из самых любимых в нашей стране видов спорта. Поэтому считаю, что средства, приходящие в футбол, должны способствовать его развитию. Это обеспечение жизнедеятельности клубов, достойная оплата труда специалистов и тренеров, развитие инфраструктуры, системы подготовки резервов, создание условий для болельщиков.

А когда субъекты футбола используют их на необязательные для развития футбола направления – например, вывод денег из футбола через специфичные пути – это не соответствует ни развитию футбола, ни регламентным нормам, ни интересам клубов. Когда видишь эти проблемы, их надо поднимать, что я и пытался делать.

И сейчас роль агентов, судей признается проблемой. Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – это проблема, ответственность руководителей клубов. Деньги порой находятся не очень просто. Нужно искать механизмы решения этих вопросов, к чему мы и призывали. Это не борьба с агентами, а проблема, которую надо решать. РФС – общественная организация, и ей сложно самой бороться с этими проблемами. Эффективнее всего это делать, объединив усилия с соответствующими государственными организациями.

Не решив эти проблемы, трудно ожидать эффективного развития футбольной отрасли. Доходы отдельных агентов совершенно не сопоставимы с заработками детских тренеров. Так кто же главный в спорте – тренер, который нашел и развил мальчика, или агент, который оплачивается на уровне топ-менеджеров крупнейших компаний? Вопросы есть, поэтому проблемы были обозначены. Их надо решать – разными методами, в том числе и профилактическими, но надо.

– Вы же предпринимали попытку?

– Да, нами была создана межведомственная комиссия по противодействию противоправным явлениям в футболе при президенте РФС, куда входили представители федеральных органов исполнительной власти, которые могли помочь футболу в реализации этого направления. Масса позитивных вещей была сделана. Конкретизировать не хотелось бы.

– Осталась обида на людей, которые, по сути, выжили вас из профессионального футбола?

– Нет. И многих людей, которые принимали в этом участие, тоже уже нет в футболе. Оценки даны не только временем, но и футболом, государством, – сказал Толстых, которому сегодня исполнилось 70 лет.