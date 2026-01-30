Николай Толстых: «Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – проблема. Кто главный – кто нашел и развил мальчика, или агент, получающий на уровне топ-менеджеров?»
Бывший президент московского «Динамо», ПФЛ и РФС Николай Толстых обозначил проблему разрыва в зарплатах агентов и детских тренеров.
– Будучи главой РФС, вы выражали недовольство несоответствием доходов агентов и детских тренеров. Вы же тем самым настраивали против себя очень влиятельные силы.
– Средства, из различных источников приходящие в футбол, должны работать на его развитие. Когда видишь, что они через определенные схемы расходуются не в интересах футбола, естественно, этому надо противодействовать.
Я работал исполнительным директором Олимпийского комитета и знаю, в каких сложных условиях порой наши спортсмены в других видах завоевывают награды на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, принося радость болельщикам и прославляя нашу любимую страну. Футбол – один из самых любимых в нашей стране видов спорта. Поэтому считаю, что средства, приходящие в футбол, должны способствовать его развитию. Это обеспечение жизнедеятельности клубов, достойная оплата труда специалистов и тренеров, развитие инфраструктуры, системы подготовки резервов, создание условий для болельщиков.
А когда субъекты футбола используют их на необязательные для развития футбола направления – например, вывод денег из футбола через специфичные пути – это не соответствует ни развитию футбола, ни регламентным нормам, ни интересам клубов. Когда видишь эти проблемы, их надо поднимать, что я и пытался делать.
И сейчас роль агентов, судей признается проблемой. Доходы агентов на фоне зарплат детских тренеров – это проблема, ответственность руководителей клубов. Деньги порой находятся не очень просто. Нужно искать механизмы решения этих вопросов, к чему мы и призывали. Это не борьба с агентами, а проблема, которую надо решать. РФС – общественная организация, и ей сложно самой бороться с этими проблемами. Эффективнее всего это делать, объединив усилия с соответствующими государственными организациями.
Не решив эти проблемы, трудно ожидать эффективного развития футбольной отрасли. Доходы отдельных агентов совершенно не сопоставимы с заработками детских тренеров. Так кто же главный в спорте – тренер, который нашел и развил мальчика, или агент, который оплачивается на уровне топ-менеджеров крупнейших компаний? Вопросы есть, поэтому проблемы были обозначены. Их надо решать – разными методами, в том числе и профилактическими, но надо.
– Вы же предпринимали попытку?
– Да, нами была создана межведомственная комиссия по противодействию противоправным явлениям в футболе при президенте РФС, куда входили представители федеральных органов исполнительной власти, которые могли помочь футболу в реализации этого направления. Масса позитивных вещей была сделана. Конкретизировать не хотелось бы.
– Осталась обида на людей, которые, по сути, выжили вас из профессионального футбола?
– Нет. И многих людей, которые принимали в этом участие, тоже уже нет в футболе. Оценки даны не только временем, но и футболом, государством, – сказал Толстых, которому сегодня исполнилось 70 лет.
Я сильно сомневаюсь, что в стране много тренеров, у которых своя рабочая проверенная методика, отличная от остальных. Так какой вклад? Психологический? Тут родителям надо платить, друзьям, а от тренера зависят детали, но он команду тренирует, а не игроков.
Доходы гос топ-менеджеров - проблема. Кто главный - металлург на заводе или гос топ-менеджер в офисе, получающий в сотни раз больше?
Тогда у тренеров появиться мотивация искать и выращивать звезд. Подготовишь какого нибудь Аршавина или Акинфиева , а потом годами живешь в шоколаде.
Если же речь о криминале, то пусть этим занимаются органы правопорядка, но я что-то не слышал, чтобы хоть кто-то из агентов сел. Выходит и там всё не славу богу? Тогда тем более РФС не стоит лезть туда, где не справляются целые профильные ведомства.
А детские тренера находятся на зарплате, я вообще не очень понимаю откуда у них должны быть хорошие зарплаты? Для этого у нас должно быть больше профессиональных лиг, а весь футбол дотационный. Понятно, почему Толстых хотел забрать какие-то деньги у агентов, но этого бы всё равно не хватило, потому что тренеров намного больше, чем агентов. Может быть на 5к рублей больше в месяц стали бы получать детские тренера - спасибо, конечно, большое, но глобально проблему это не решало никак.