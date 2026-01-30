28

Ханси Флик: «Цель «Барсы» – выиграть все трофеи. Победа в ЛЧ – мечта»

Тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился целями на сезон.

«Цель – выиграть все трофеи, но это непросто. Можно мечтать, но нужно усердно работать и совершенствоваться. Важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем каждые три-четыре дня.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Это мечта и для болельщиков, и для нас. Мы знаем, что это нелегко, но работаем над тем, чтобы этого добиться», – сказал Флик.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
28 комментариев
надеюсь на Барсу - ПСГ в 1/8 финале) в прошлый раз встретились когда у Барсы и у ПСГ пол состава были на травме, сейчас будет очень интересно смотреть на их противостояние) тогда Ламин чертовски был мотивировал и с первых минут начал излишне тратить силы что к 60 минуте уже устал ибо это был первый его матч в основе после полутора месяца на травме, сейчас Ламин в хорошей форме + мотивация у команды будет бешеной. да и этот матч точно даст ответ на то что способна ли Барса выиграть ЛЧ или нет, если пройдут то уже никого на пути бояться не будут, а если не пройдут, то не пройдут и мы не будем строить иллизию о том что Барса может выиграть ЛЧ с такой обороной)
Когда вообще барса последний раз была в финале? В победном с юве?
Барселона заслуживает победы в ЛЧ, но из-за какого-нибудь проплаченного судейки и одного эпизода все старания Барселоны сходят на нет, при честном судействе Барселона выиграла бы в 2010м году, гол Интера с офсайда, не засчитанный чистый гол Кркича. Так и в прошлом сезоне когда судейка засчитал гол Интера после нарушения который вывел команду на допы:) Я уже молчу как Барселона в 10м осталась против Челси на стэмфорде когда лысый неадекват удалил Абидаля, хотя тот не трогал вообще соперника, но хорошо хоть там смогли вырвать результат против 12 игроков и пройти дальше:)) Вот так и судят Барсу в ЛЧ, при честном судействе она могла выиграть не 4 Кубка в 21 веке, а штук 7-8, а реал при честном судействе максимум выиграл бы 1:)))
Ответ rigobersong
Барселона заслуживает победы в ЛЧ, но из-за какого-нибудь проплаченного судейки и одного эпизода все старания Барселоны сходят на нет, при честном судействе Барселона выиграла бы в 2010м году, гол Интера с офсайда, не засчитанный чистый гол Кркича. Так и в прошлом сезоне когда судейка засчитал гол Интера после нарушения который вывел команду на допы:) Я уже молчу как Барселона в 10м осталась против Челси на стэмфорде когда лысый неадекват удалил Абидаля, хотя тот не трогал вообще соперника, но хорошо хоть там смогли вырвать результат против 12 игроков и пройти дальше:)) Вот так и судят Барсу в ЛЧ, при честном судействе она могла выиграть не 4 Кубка в 21 веке, а штук 7-8, а реал при честном судействе максимум выиграл бы 1:)))
Ты еще забыл как айтекин душил Барсу когда 6-1 выиграли псж)
Вот бы Ван Де Вена в защиту летом. Но будет очень сложно это провернуть
Никто не знает кто выиграет лигу чемпионов но все знают кто точно не выиграет лигу чемпионов
Ответ Азамат
Никто не знает кто выиграет лигу чемпионов но все знают кто точно не выиграет лигу чемпионов
Славия с Пафосом?!
Ответ TAGAY
Славия с Пафосом?!
Зенит со Спартаком.
Последние два раза Барселона вылетала из ЛЧ пропуская по 7 в двух матчах. Это должно натолкнуть тренеров на очень серьезные размышления. Никакая атака не справиться в таком открытом размене.
Ответ &_Bishep_&
Последние два раза Барселона вылетала из ЛЧ пропуская по 7 в двух матчах. Это должно натолкнуть тренеров на очень серьезные размышления. Никакая атака не справиться в таком открытом размене.
А в чем связь между вылетом в 24-м и 25-м, если играли в совершенно разном стиле?
Ответ Тимур Рашидов
А в чем связь между вылетом в 24-м и 25-м, если играли в совершенно разном стиле?
Вопрос к уровню защитников. Меняются тренеры и тактическая схема, а пропускают так же.
Уход Иньиго сильно навредил планам Флика. Вроде купили толкового кипера, а ведущий ЦЗ ушел.
Однако, в этом году вроде нет такого монструозного лидера по игре в Европе, как прошлогодние Ливер и ПСЖ. Так что всё возможно. Посмотрим.
Вперед Барса!!!
