Ханси Флик: «Цель «Барсы» – выиграть все трофеи. Победа в ЛЧ – мечта»

Тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился целями на сезон.

«Цель – выиграть все трофеи, но это непросто. Можно мечтать, но нужно усердно работать и совершенствоваться. Важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем каждые три-четыре дня.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Это мечта и для болельщиков, и для нас. Мы знаем, что это нелегко, но работаем над тем, чтобы этого добиться», – сказал Флик.