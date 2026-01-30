Ханси Флик: «Цель «Барсы» – выиграть все трофеи. Победа в ЛЧ – мечта»
Тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился целями на сезон.
«Цель – выиграть все трофеи, но это непросто. Можно мечтать, но нужно усердно работать и совершенствоваться. Важно сосредоточиться на следующем матче. Мы играем каждые три-четыре дня.
Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Это мечта и для болельщиков, и для нас. Мы знаем, что это нелегко, но работаем над тем, чтобы этого добиться», – сказал Флик.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39894 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Однако, в этом году вроде нет такого монструозного лидера по игре в Европе, как прошлогодние Ливер и ПСЖ. Так что всё возможно. Посмотрим.
Вперед Барса!!!