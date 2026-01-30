Бутрагеньо про матчи «Реала» с «Бенфикой» Моуринью: «Нас ждет настоящее испытание. Надо добиться хорошего результата в гостях и при поддержке «Бернабеу» выйти в 1/8 финала»
Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о том, что клубу снова предстоит сыграть с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Клубы встретятся в стыковом раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала. В среду команда тренера Жозе Моуринью дома победила «Мадрид» (4:2) в заключительном туре общего этапа.
«Мы возвращаемся в Лиссабон. Это странно, потому что мы не играли против них 60 лет, а теперь нам предстоит провести три матча за месяц.
Мы должны добиться хорошего результата. Они провели отличный матч на днях и показали свои сильные стороны. Это должно помочь нам должным образом подготовиться к первому матчу, добиться хорошего результата и при поддержке «Сантьяго Бернабеу» выйти в 1/8 финала.
Мы должны подойти к матчу с намерением победить. Мы команда, которая играет на победу. Да, ответный матч состоится на нашем стадионе, но в первой встрече мы должны четко дать понять, что собираемся победить.
У нас есть атакующие игроки, которые способны решить исход игры в любой момент, и мы должны этим воспользоваться. Нам нужна надежная защита, но мы знаем, что часть нашей силы заключается в атаке, и мы должны максимально использовать это.
У нас есть две недели, чтобы тренироваться, восстанавливаться после травм и отдыхать. Мы должны использовать этот период, чтобы подготовиться ко всему, что нас ждет. Конечно, мы подходим к этим играм с большим энтузиазмом. Теперь предстоит настоящее испытание, и каждый матч может либо приблизить «Реал» к титулу, либо отдалить от него.
Мы должны продолжать в том же духе, демонстрировать ту же энергию и единство. У нас много талантливых игроков, и, надеюсь, мы сможем вернуть в строй травмированных футболистов. Это решающий этап, и для Арбелоа крайне важно иметь в распоряжении практически весь состав», – сказал Бутрагеньо.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!
Против Моуриньо ломаются не ноги, а нервы, структура и уверенность!
Моур скорее всего попытается выбить Реала именно так!
Он настроит команду быть жёсткой, злой и разрушить систему Арбелоа шаг за шагом!
Хочу чтоб после Мадрида он вышвырнул и лысого шарлатана из ЛЧ!
А где-нибудь в 1/2 финале хочу чтоб он Барселону смыл в трубу без обратного клапана!!!
Шумно и унизительно как 2010! Это будет не просто вылет а будет публичная утилизация!