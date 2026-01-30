Бутрагеньо про матчи «Реала» с «Бенфикой» Моуринью: «Нас ждет настоящее испытание. Надо добиться хорошего результата в гостях и при поддержке «Бернабеу» выйти в 1/8 финала»

Директор «Реала» про матчи с «Бенфикой»: нас ждет настоящее испытание.

Директор «Реала » по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о том, что клубу снова предстоит сыграть с «Бенфикой» в Лиге чемпионов .

Клубы встретятся в стыковом раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала. В среду команда тренера Жозе Моуринью дома победила «Мадрид» (4:2) в заключительном туре общего этапа.

«Мы возвращаемся в Лиссабон. Это странно, потому что мы не играли против них 60 лет, а теперь нам предстоит провести три матча за месяц.

Мы должны добиться хорошего результата. Они провели отличный матч на днях и показали свои сильные стороны. Это должно помочь нам должным образом подготовиться к первому матчу, добиться хорошего результата и при поддержке «Сантьяго Бернабеу» выйти в 1/8 финала.

Мы должны подойти к матчу с намерением победить. Мы команда, которая играет на победу. Да, ответный матч состоится на нашем стадионе, но в первой встрече мы должны четко дать понять, что собираемся победить.

У нас есть атакующие игроки, которые способны решить исход игры в любой момент, и мы должны этим воспользоваться. Нам нужна надежная защита, но мы знаем, что часть нашей силы заключается в атаке, и мы должны максимально использовать это.

У нас есть две недели, чтобы тренироваться, восстанавливаться после травм и отдыхать. Мы должны использовать этот период, чтобы подготовиться ко всему, что нас ждет. Конечно, мы подходим к этим играм с большим энтузиазмом. Теперь предстоит настоящее испытание, и каждый матч может либо приблизить «Реал» к титулу, либо отдалить от него.

Мы должны продолжать в том же духе, демонстрировать ту же энергию и единство. У нас много талантливых игроков, и, надеюсь, мы сможем вернуть в строй травмированных футболистов. Это решающий этап, и для Арбелоа крайне важно иметь в распоряжении практически весь состав», – сказал Бутрагеньо.

ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!