Скоулз и Невилл считают, что «Арсенал» снова потеряет очки: «У них спад, а «Лидс» в порядке – 1:1». Райт не согласен: «Выиграем 2:0, вернемся сильнее после трех голов от «МЮ»

Скоулз и Невилл прогнозируют новую потерю очков «Арсенала».

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз и Гари Невилл заявили, что «Арсенал» снова потеряет очки в ближайшем матче, а бывший игрок лондонцев Иан Райт не согласился с ними.

В подкасте The Overlap они обсудили предстоящий матч АПЛ «Лидс» – «Арсенал», который пройдет 31 января. «Лидс» проиграл лишь 1 из 10 последних матчей в Премьер-лиге, а у «канониров» две ничьих и поражение в трех последних играх.

Пол Скоулз: Думаю, будет 1:1. Вам нравится «Арсенал» сейчас? «Лидс» в порядке, а у «Арсенала» спад, не правда ли?

Гари Невилл: Да, «Лидс» в порядке. Сыграют 1:1. Так что вы потеряете еще два очка, Иан.

Иан Райт: Ну, конечно, мы победим. Не думаю, что «Лидс» забьет. Мы только что пропустили три [от «МЮ» – 2:3] и больше не будем пропускать. Будет 2:0 в пользу моей команды, мы возвращаемся с удвоенной силой на этой неделе.

«Арсенал» лидирует в таблице и опережает «Манчестер Сити» на 4 очка, «Юнайтед» – на 12. «Лидс» идет 16-м.

1 затолкают вместе в вратерем точно
Ответ Katin Dag
1 затолкают вместе в вратерем точно
👍
Ответ Katin Dag
1 затолкают вместе в вратерем точно
Надо еще про оффсайд Гарначо обязательно вспоминать 😄
Почти вся основа отдыхала посреди недели, Хавертц и Дьокерш, и Мартинелли прекрасно размялись. Если уж после этого Лидс не обыгрывать, то о чем вообще говорить.
рыжий чё то распетушился последнюю неделю, так и кишит от него ненависть к Арсеналу, все ему не то , все не так
При всём моём к ним уважении, Пол и Гарри оказались примерно такими же прогнозистами, как и аналитиками и тренерами.
Последние туры Арсенал играл после Сити, терявшего очки. Интересно что будет если случится наоборот
Ответ #SharkTeam
Последние туры Арсенал играл после Сити, терявшего очки. Интересно что будет если случится наоборот
Теперь Сити потеряет очки после потерявшего очки арсенала
Лидс всё таки не МЮ, так что обыграют.
Кайрат аж 2 забил, Лидсу будет как то неудобно перед казахами не забить.
за Лидс будет играть Стюарт Аттуэл. выиграть будет очень сложно.
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
