Скоулз и Невилл считают, что «Арсенал» снова потеряет очки: «У них спад, а «Лидс» в порядке – 1:1». Райт не согласен: «Выиграем 2:0, вернемся сильнее после трех голов от «МЮ»

Скоулз и Невилл прогнозируют новую потерю очков «Арсенала».

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед » Пол Скоулз и Гари Невилл заявили, что «Арсенал» снова потеряет очки в ближайшем матче, а бывший игрок лондонцев Иан Райт не согласился с ними.

В подкасте The Overlap они обсудили предстоящий матч АПЛ «Лидс» – «Арсенал», который пройдет 31 января. «Лидс» проиграл лишь 1 из 10 последних матчей в Премьер-лиге, а у «канониров» две ничьих и поражение в трех последних играх.

Пол Скоулз: Думаю, будет 1:1. Вам нравится «Арсенал» сейчас? «Лидс» в порядке, а у «Арсенала » спад, не правда ли?

Гари Невилл: Да, «Лидс» в порядке. Сыграют 1:1. Так что вы потеряете еще два очка, Иан.

Иан Райт: Ну, конечно, мы победим. Не думаю, что «Лидс» забьет. Мы только что пропустили три [от «МЮ» – 2:3] и больше не будем пропускать. Будет 2:0 в пользу моей команды, мы возвращаемся с удвоенной силой на этой неделе.

«Арсенал» лидирует в таблице и опережает «Манчестер Сити» на 4 очка, «Юнайтед» – на 12. «Лидс» идет 16-м.