Жеребьевка стыков Лиги Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой», «Фенербахче» Тедеско – с «Ноттингемом», «Црвена Звезда» Станковича – с «Лиллем»

ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой» и другие пары плей-офф Лиги Европы.

В Ньоне прошла жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Европы . Победители пар, составленных из команд, занявших 9-24-е места по итогам общего этапа турнира, выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими первые восемь мест. «Лудогорец » – «Ференцварош » «Панатинаикос » – «Виктория » Пльзень «Динамо » Загреб – «Генк» ПАОК – «Сельта » «Селтик » – «Штутгарт » «Фенербахче» – «Ноттингем Форест» «Бранн» – «Болонья» «Лилль» – «Црвена Звезда»