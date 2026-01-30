  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жеребьевка стыков Лиги Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой», «Фенербахче» Тедеско – с «Ноттингемом», «Црвена Звезда» Станковича – с «Лиллем»
21

Жеребьевка стыков Лиги Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой», «Фенербахче» Тедеско – с «Ноттингемом», «Црвена Звезда» Станковича – с «Лиллем»

ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой» и другие пары плей-офф Лиги Европы.

В Ньоне прошла жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

Победители пар, составленных из команд, занявших 9-24-е места по итогам общего этапа турнира, выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими первые восемь мест.

«Лудогорец» – «Ференцварош»

«Панатинаикос» – «Виктория» Пльзень

«Динамо» Загреб – «Генк»

ПАОК – «Сельта»

«Селтик» – «Штутгарт»

«Фенербахче» – «Ноттингем Форест»

«Бранн» – «Болонья»

«Лилль» – «Црвена Звезда» 

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoБолонья
logoвысшая лига Норвегия
logoФеренцварош
logoсерия А Италия
logoГенк
logoШтутгарт
logoЦрвена Звезда
logoвысшая лига Венгрия
logoЛудогорец
logoЛа Лига
logoвысшая лига Бельгия
logoвысшая лига Турция
logoЛилль
logoДинамо Загреб
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Шотландия
logoСельта
logoбундеслига Германия
logoНоттингем Форест
logoСелтик
logoвысшая лига Хорватия
logoПАОК
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Болгария
logoвысшая лига Сербия
logoвысшая лига Греция
logoВиктория Пльзень
logoФенербахче
logoБранн
logoПанатинаикос
logoвысшая лига Чехия
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль, что не Фенербахче - Црвена Звезда под комментарий Мостового.
Ответ Shamarin
Жаль, что не Фенербахче - Црвена Звезда под комментарий Мостового.
Он Станковича уважает. Вот недавно же был матч между Виллой и Фенером. Там тоже бывшие бились. Вот как раз они и проходимцы, не умеющие чеканить.
Интересно, а почему французкие издания не пишут "Реал Мбаппе" или английские "Реал Беллингема" ?🤔
Ответ Raul14
Интересно, а почему французкие издания не пишут "Реал Мбаппе" или английские "Реал Беллингема" ?🤔
Таких не единицы
Ответ Raul14
Интересно, а почему французкие издания не пишут "Реал Мбаппе" или английские "Реал Беллингема" ?🤔
Бывший клуб Мостового Сельта, вот где упущение в заголовке.
Как же мы устали от этих владельцев клубов в заголовках🥱🥱🥱
Селтик-Штутгарт, Фенер-НФ топ пары
Паок чадова против Сельты мостового.
Три первых пары совсем неинтересные
Лудогорец и Ференцварош прям не разлей вода. Вьетнамские флешбеки ЦСКА
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы по версии букмекеров. «Рома» – 2-я, «Лион» – 3-й, «Порту» – 4-й, «Бетис» – 5-й
30 января, 09:39
«Астон Вилла» Эмери – подавляющий фаворит ЛЕ по версии Opta. «Рома» – 2-я, «Порту» – 3-й, «Лион» – 4-й, «Ноттингем» – 5-й, «Бетис» – 8-й
29 января, 22:17
«Лион», «Астон Вилла», «Бетис», «Порту» и «Рома» вышли в 1/8 финала ЛЕ, «Болонья», «Штутгарт», «Ноттингем», «Сельта», ПАОК, «Фенербахче» – в стыках, «Фейеноорд» и «Рейнджерс» вылетели
29 января, 22:07
Лига Европы. «Астон Вилла» обыграла «Зальцбург», «Лион» победил ПАОК Чалова и Оздоева, «Бетис» – «Фейеноорд», «Рома» сыграла 1:1 с «Панатинаикосом»
29 января, 21:58
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем