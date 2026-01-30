Жеребьевка стыков Лиги Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой», «Фенербахче» Тедеско – с «Ноттингемом», «Црвена Звезда» Станковича – с «Лиллем»
ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Сельтой» и другие пары плей-офф Лиги Европы.
В Ньоне прошла жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.
Победители пар, составленных из команд, занявших 9-24-е места по итогам общего этапа турнира, выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, занявшими первые восемь мест.
«Лудогорец» – «Ференцварош»
«Панатинаикос» – «Виктория» Пльзень
«Динамо» Загреб – «Генк»
«Фенербахче» – «Ноттингем Форест»
«Бранн» – «Болонья»
«Лилль» – «Црвена Звезда»
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль, что не Фенербахче - Црвена Звезда под комментарий Мостового.
Жаль, что не Фенербахче - Црвена Звезда под комментарий Мостового.
Он Станковича уважает. Вот недавно же был матч между Виллой и Фенером. Там тоже бывшие бились. Вот как раз они и проходимцы, не умеющие чеканить.
Интересно, а почему французкие издания не пишут "Реал Мбаппе" или английские "Реал Беллингема" ?🤔
Интересно, а почему французкие издания не пишут "Реал Мбаппе" или английские "Реал Беллингема" ?🤔
Таких не единицы
Интересно, а почему французкие издания не пишут "Реал Мбаппе" или английские "Реал Беллингема" ?🤔
Бывший клуб Мостового Сельта, вот где упущение в заголовке.
Как же мы устали от этих владельцев клубов в заголовках🥱🥱🥱
Селтик-Штутгарт, Фенер-НФ топ пары
Паок чадова против Сельты мостового.
Три первых пары совсем неинтересные
Лудогорец и Ференцварош прям не разлей вода. Вьетнамские флешбеки ЦСКА
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем