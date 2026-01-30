Кудряшов о том, выросли ли шансы ЦСКА на чемпионство после трансфера Баринова: «Дима – не Месси и Роналду, которые могут в одиночку решить исход матча»
Кудряшов о шансах ЦСКА на чемпионство: Баринов – не Месси и Роналду.
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о шансах ЦСКА на чемпионство после трансфера Дмитрия Баринова.
– ЦСКА подписал Баринова. Выросли ли шансы команды на чемпионство?
– Мне очень нравится Дима Баринов как футболист, но он не Месси и Роналду, которые могут в одиночку решить исход матча.
C приходом Димы ЦСКА точно очень мощно укрепила центр поля!
– Кто главный фаворит весенней части сезона?
– «Краснодар», – заявил Кудряшов.
Удачи армейцам весной 💪🏻❤️💙
Очень круто спрашивать мясных о шансах ЦСКА на чемпионство!!!
Футбол - командная игра. На Месси и Роналду играли вся Барса и Реал соответственно. Исход матча в одиночку они могли решить только с откровенно слабыми соперниками.
да, особенно с такими слабаками как бавария, которую в 2015 в полуфинале ЛЧ Месси практически в одиночку разносил хваленную отработанную как часы игру немцев
А потом продолжил 14 августа 2020 года в четвертьфинале
Круто было бы. Купили игрока за 2 млн и сразу выиграли Чемпионат!)
Так и у нас не чемпионат из топ 5 😆 и даже не из топ 10 🤣
