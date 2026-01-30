Кудряшов о том, выросли ли шансы ЦСКА на чемпионство после трансфера Баринова: «Дима – не Месси и Роналду, которые могут в одиночку решить исход матча»

Кудряшов о шансах ЦСКА на чемпионство: Баринов – не Месси и Роналду.

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о шансах ЦСКА на чемпионство после трансфера Дмитрия Баринова .

– ЦСКА подписал Баринова. Выросли ли шансы команды на чемпионство?

– Мне очень нравится Дима Баринов как футболист, но он не Месси и Роналду, которые могут в одиночку решить исход матча.

C приходом Димы ЦСКА точно очень мощно укрепила центр поля!

– Кто главный фаворит весенней части сезона?

– «Краснодар», – заявил Кудряшов.