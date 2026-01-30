Слот о критике Джеррарда за слова о том, что вылет из ЛЧ помог «Ливерпулю» выиграть АПЛ: «Некоторые хотят довести до абсурда. Я сказал «возможно», видимо, не все внимательно слушают»

Слот ответил Джеррарду: некоторые хотят довести ситуацию до абсурда.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот ответил на критику бывшего капитана команды Стивена Джеррарда .

Ранее главный тренер мерсисайдцев заявил о титуле в АПЛ по итогам сезона-2025/26: «Это не самое популярное мнение, но мы победили благодаря встрече с «ПСЖ» в ЛЧ, возможно. У нас была неделя на подготовку к матчам АПЛ». Джеррард отреагировал : «Сказать, что вылет из ЛЧ помог – ударить по болельщикам, которые платили, чтобы следить за командой. С 15-очковым отрывом чемпионство было у них в кармане».

– Не были ли ваши слова про игры с «ПСЖ» немного вырваны из контекста?

– Не немного, а очень сильно. Я всегда старался оставаться собой и давать развернутые ответы на другом языке. Возможно, вы пропустили какое-то слово. Я не собираюсь меняться, не собираюсь говорить только «да» или «нет», я такой, какой есть.

Вернусь к тому, что сказал. Я сказал, что, возможно – я использовал слово «возможно», но, видимо, не все внимательно слушают, – нам помогло то, что мы проиграли «Пари Сен-Жермен ».

Я был недоволен вылетом от «ПСЖ», я хотел пройти весь путь с той командой, которая была достаточно сильна, чтобы выиграть и Лигу чемпионов. А мы были, безусловно, лучшей командой в АПЛ , поэтому полностью заслужили титул.

Но если вы лучшая команда в лиге, вам нужны эти игроки. Нынешний сезон показывает, что если нам приходится играть много матчей, иногда случаются травмы. Именно это я и имел в виду: после матча с «ПСЖ» у нас не было травм.

Некоторые хотели еще больше довести ситуацию до абсурда, говоря, что мы опережали ближайшего преследователя на 15 очков – да, возможно, в какой-то момент мы действительно опережали на 15 очков, но большую часть времени наше преимущество составляло восемь очков. И если бы мы столкнулись с ситуацией, когда были бы травмированы трое, четверо, пятеро футболистов, нам было бы гораздо сложнее.

Но мы были лучшей командой в лиге, и мы могли бы выиграть Лигу чемпионов. Мы бы очень хотели пройти в следующий раунд ЛЧ в прошлом сезоне, но в этом клубе, если у нас есть травмы, это сложнее, чем в клубах, с которыми мы конкурируем. Именно это я и пытался донести, но люди неправильно меня поняли, поэтому, возможно, в следующий раз мне следует выразиться яснее», – сказал Слот.

Странные слова Слота про вылеты от «ПСЖ» и «Аталанты». Неужели уколол Клоппа?