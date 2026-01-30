  • Спортс
  • Слот о критике Джеррарда за слова о том, что вылет из ЛЧ помог «Ливерпулю» выиграть АПЛ: «Некоторые хотят довести до абсурда. Я сказал «возможно», видимо, не все внимательно слушают»
38

Слот о критике Джеррарда за слова о том, что вылет из ЛЧ помог «Ливерпулю» выиграть АПЛ: «Некоторые хотят довести до абсурда. Я сказал «возможно», видимо, не все внимательно слушают»

Слот ответил Джеррарду: некоторые хотят довести ситуацию до абсурда.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на критику бывшего капитана команды Стивена Джеррарда.

Ранее главный тренер мерсисайдцев заявил о титуле в АПЛ по итогам сезона-2025/26: «Это не самое популярное мнение, но мы победили благодаря встрече с «ПСЖ» в ЛЧ, возможно. У нас была неделя на подготовку к матчам АПЛ». Джеррард отреагировал: «Сказать, что вылет из ЛЧ помог – ударить по болельщикам, которые платили, чтобы следить за командой. С 15-очковым отрывом чемпионство было у них в кармане».

– Не были ли ваши слова про игры с «ПСЖ» немного вырваны из контекста?

– Не немного, а очень сильно. Я всегда старался оставаться собой и давать развернутые ответы на другом языке. Возможно, вы пропустили какое-то слово. Я не собираюсь меняться, не собираюсь говорить только «да» или «нет», я такой, какой есть.

Вернусь к тому, что сказал. Я сказал, что, возможно – я использовал слово «возможно», но, видимо, не все внимательно слушают, – нам помогло то, что мы проиграли «Пари Сен-Жермен».

Я был недоволен вылетом от «ПСЖ», я хотел пройти весь путь с той командой, которая была достаточно сильна, чтобы выиграть и Лигу чемпионов. А мы были, безусловно, лучшей командой в АПЛ, поэтому полностью заслужили титул.

Но если вы лучшая команда в лиге, вам нужны эти игроки. Нынешний сезон показывает, что если нам приходится играть много матчей, иногда случаются травмы. Именно это я и имел в виду: после матча с «ПСЖ» у нас не было травм.

Некоторые хотели еще больше довести ситуацию до абсурда, говоря, что мы опережали ближайшего преследователя на 15 очков – да, возможно, в какой-то момент мы действительно опережали на 15 очков, но большую часть времени наше преимущество составляло восемь очков. И если бы мы столкнулись с ситуацией, когда были бы травмированы трое, четверо, пятеро футболистов, нам было бы гораздо сложнее.

Но мы были лучшей командой в лиге, и мы могли бы выиграть Лигу чемпионов. Мы бы очень хотели пройти в следующий раунд ЛЧ в прошлом сезоне, но в этом клубе, если у нас есть травмы, это сложнее, чем в клубах, с которыми мы конкурируем. Именно это я и пытался донести, но люди неправильно меня поняли, поэтому, возможно, в следующий раз мне следует выразиться яснее», – сказал Слот.

Странные слова Слота про вылеты от «ПСЖ» и «Аталанты». Неужели уколол Клоппа?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С учетом того, что в команде большие изменения, идет перестройка, много новичков, я не вижу оснований для претензий к Слоту. У Клоппа и похуже результаты бывали.
Ответ SnowWalker
С учетом того, что в команде большие изменения, идет перестройка, много новичков, я не вижу оснований для претензий к Слоту. У Клоппа и похуже результаты бывали.
Не с тратами 500 млн фунтов за лето
Ответ SnowWalker
С учетом того, что в команде большие изменения, идет перестройка, много новичков, я не вижу оснований для претензий к Слоту. У Клоппа и похуже результаты бывали.
Речь больше про игру, а не результаты... Игры нету, тактики нету, стоят катают мяч, потом кто-то пытается прорваться и ударить если это Гакпо, либо навесить если это Керкес или Бредли.. светлое пятно сейчас Виртц, Фримпонг и штрафные Собослаи
Ну это реальное дикая фраза от тренера топ-клуба. С учетом, что вылетели от ПСЖ достойно и могли с их игрой дойти до финала, а в АПЛ был отрыв и команда по весне бросила играть. Если бы была борьба, но борьбы-то не было!
Да как вы задрали, кто понятия подменяет. "При Клоппе похуже результаты были."
1. Не были.
2. В такую говнину при Клоппе не играли никогда. Ни в начале с Клаванами и Айбами, ни в конце с щеглами по 17 лет.

Игры нет! Нет игры! Совсем! Весь этот год. Один матч с реалом отдушина была. Все остальное - сраное мучение, унылый ватокат, который невозможно смотреть. Если вы только на итоговые цифры смотрите, вам все равно. А я хочу футболом наслаждаться, а не дроту печальную лицезреть.
Ответ Дмитрий Воробьев
Да как вы задрали, кто понятия подменяет. "При Клоппе похуже результаты были." 1. Не были. 2. В такую говнину при Клоппе не играли никогда. Ни в начале с Клаванами и Айбами, ни в конце с щеглами по 17 лет. Игры нет! Нет игры! Совсем! Весь этот год. Один матч с реалом отдушина была. Все остальное - сраное мучение, унылый ватокат, который невозможно смотреть. Если вы только на итоговые цифры смотрите, вам все равно. А я хочу футболом наслаждаться, а не дроту печальную лицезреть.
Допустим, весь тот бред, что ты написал - правда.

Тогда скажи, при Клоппе с Бернли, Лидсом, Вест Бромвичем были скучные ватокаты без обострении и часто поражения 0:1 или там были скорости, комбинации и мощный гегенпрессинг?!
Ответ заблокированному пользователю
Допустим, весь тот бред, что ты написал - правда. Тогда скажи, при Клоппе с Бернли, Лидсом, Вест Бромвичем были скучные ватокаты без обострении и часто поражения 0:1 или там были скорости, комбинации и мощный гегенпрессинг?!
1. Детский уровень манипуляций какой-то. "допустим - это не бред".
Допустим, ты не вчера начал болеть за Ливерпуль.
Допустим, тебе не 10 лет и молоко уже обсохло.
Допустим, у тебя, наконец, сформировались лобные доли и ты способен критически мыслить.
Завязывай с такой риторикой, не надо так. Оба болеем за команду.
И что ж бредового мной написано? По конкретике, пожалуйста.

2. Клопп тренировал 9.5 лет, и встречался с этими командами ни раз. Про какие конкретно игры речь, чтобы мы не гипотетику разбирали.
Лысый шарлатан 2.0
Слоти, просто тебя уже готовят на выход. А ветераны Пуля, хотят занять твое место. Ничего личного, только бизнес))
Слота чемезчур перехвалили, нужно признаться, что его чемпионство было в больше степени спадом и проблема конкурентов, да и команду он получил хорошую. А вот сейчас емц закупили игроков на сумму, которая Клоппу не снилось, а результата нет, вот будут результаты, то и посмотрим на его гения
Ответ Timur831
Слота чемезчур перехвалили, нужно признаться, что его чемпионство было в больше степени спадом и проблема конкурентов, да и команду он получил хорошую. А вот сейчас емц закупили игроков на сумму, которая Клоппу не снилось, а результата нет, вот будут результаты, то и посмотрим на его гения
Тоже самое говорили и про чемпионство Клоппа, мол на фоне спада Ман Сити, но когда Ливерпуль Клоппа выиграл 28 из 29 первых матчей в сезоне с одной ничьей, не важно, что было у других и тоже самое в прошлом году, когда Ливерпуль просто катком прошел по АПЛ (кроме НФ) неважно, что было у других, да и у Арсенала не было спада, а просто как обычно сдулилсь после декабря не выдержав такой конкуренции
Ответ заблокированному пользователю
Тоже самое говорили и про чемпионство Клоппа, мол на фоне спада Ман Сити, но когда Ливерпуль Клоппа выиграл 28 из 29 первых матчей в сезоне с одной ничьей, не важно, что было у других и тоже самое в прошлом году, когда Ливерпуль просто катком прошел по АПЛ (кроме НФ) неважно, что было у других, да и у Арсенала не было спада, а просто как обычно сдулилсь после декабря не выдержав такой конкуренции
Ты сейчас, в полном серьезе, сравниваешь Клоппа и Слота?) я говорю о том, что Слот должен еще доказать свою состоятельность, но пока результаты плачевные, хотя условие для него созданы шикарные
Лысого толстяка пора менять, в прошлом сезоне он еще вроде-бы держал язык за зубами, а сейчас звезду поймал и уже не следит за метлой. как говориться - лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять все сомнения
Ответ Jose Raul Capablanca
Лысого толстяка пора менять, в прошлом сезоне он еще вроде-бы держал язык за зубами, а сейчас звезду поймал и уже не следит за метлой. как говориться - лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять все сомнения
Представь, что весь мир тебя хейтит и гнобит и ты под дичайщим давлением, ты бы вел себя как и всегда или ты чуть чуть поплыл бы?
Ответ заблокированному пользователю
Представь, что весь мир тебя хейтит и гнобит и ты под дичайщим давлением, ты бы вел себя как и всегда или ты чуть чуть поплыл бы?
ну да тут согласен, но все равно нужно сохранять лицо и не катить бочку и пытаться подкалывать Клоппа, без этих язвительных замечаний в сторону бывшего тренера. (который достаточно много сдела для клуба и вернул ему былое величие) возможно хейта к Слоту было бы поменьше
Так, так, что же на это ответит Джеррард. Ну камон, мужики, может уже хватит?
