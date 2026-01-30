Моуринью впервые с июня 2013-го вернется на «Бернабеу». Тогда состоялась его последняя игра во главе «Реала»
Моуринью впервые с 2013-го вернется на «Бернабеу».
Жозе Моуринью впервые с 2013 года вернется на «Сантьяго Бернабеу».
«Бенфика», которую тренирует 63-летний португалец, и «Реал» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.
Первый матч пройдет 17 или 18 февраля на «Эштадиу да Луш», ответная игра – 23 или 24 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
1 июня 2013 года состоялась последняя игра Моуринью в качестве тренера «Реала». Мадридцы обыграли «Осасуну» 4:2.
Жозе провел в «Мадриде» три сезона. Под его руководством клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
До Жозе Реал 6 лет подряд не мог 1/8 пройти.
После него за 6 лет 4 ЛЧ.
При Моуриньо Реал провел перестройку. Ушли постаревшие легенды и шлак купленный годами ранее. Так и пришли новые игроки типа Ди Марии, Модрича, Начо, Варана, Хедиры, Каземиро.