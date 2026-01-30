  • Спортс
Моуринью впервые с июня 2013-го вернется на «Бернабеу». Тогда состоялась его последняя игра во главе «Реала»

Моуринью впервые с 2013-го вернется на «Бернабеу».

Жозе Моуринью впервые с 2013 года вернется на «Сантьяго Бернабеу».

«Бенфика», которую тренирует 63-летний португалец, и «Реал» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Первый матч пройдет 17 или 18 февраля на «Эштадиу да Луш», ответная игра – 23 или 24 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

1 июня 2013 года состоялась последняя игра Моуринью в качестве тренера «Реала». Мадридцы обыграли «Осасуну» 4:2.

Жозе провел в «Мадриде» три сезона. Под его руководством клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!

Будет очень смешно если выбьют реал. Жозе может в превозмогание
Возвращение Хозяина Бернабеу
Успеха Моуру, тем более шансы не самые плохие!
Ответ Evgen Vynokurov
Успеха Моуру, тем более шансы не самые плохие!
Комментарий скрыт
Ответ Buanonote
Комментарий скрыт
почему так грубо с ним?
Жозе Моуриньо с постановкой "Дни Трубиных" на Сантьяго Бернабеу.
Ответ Shamarin
Жозе Моуриньо с постановкой "Дни Трубиных" на Сантьяго Бернабеу.
А Реал тогда - белая гвардия.
Ответ Best game on Earth
А Реал тогда - белая гвардия.
Ты по аккуратнее там давай, а ты черная звезда этой белой гвардии в депрессию впадет.
Имхо, Моуриньо в Реале провел фантастическую работу. Команда из команды уровня 1/8 сделал чемпионов по духу (как они умудрились ЛЧ не взять), а Зидан и Анчелотти во многом на его фундаменте работали. К слову как раз в последние сезоны его багаж иссяк совсем.
Ответ Aggrrist
Имхо, Моуриньо в Реале провел фантастическую работу. Команда из команды уровня 1/8 сделал чемпионов по духу (как они умудрились ЛЧ не взять), а Зидан и Анчелотти во многом на его фундаменте работали. К слову как раз в последние сезоны его багаж иссяк совсем.
я ещё понимаю зидан свои трофеи взял на багаже анчелоти так как был у него помощником и тренировал после него,но как умудрился анчелоти с совершенно другим футболом на багаже моура всё по выигрывать я не представляю:)где вы такое берёте в своих головах)))))
Ответ dinamo39
я ещё понимаю зидан свои трофеи взял на багаже анчелоти так как был у него помощником и тренировал после него,но как умудрился анчелоти с совершенно другим футболом на багаже моура всё по выигрывать я не представляю:)где вы такое берёте в своих головах)))))
Посмотри результаты клуба в ЛЧ до и после Моуриньо.

До Жозе Реал 6 лет подряд не мог 1/8 пройти.
После него за 6 лет 4 ЛЧ.

При Моуриньо Реал провел перестройку. Ушли постаревшие легенды и шлак купленный годами ранее. Так и пришли новые игроки типа Ди Марии, Модрича, Начо, Варана, Хедиры, Каземиро.
Белые платки будут… для Арбелоа и Вини
Матч должен быть огненный. Жозе точно выведет Бенфику на поле с особым настроем
Высадит Арбелоу из ЛЧ, ставьте хаты :)
Крутое время, крутой Реал, Жозе в прайме своего эпатажа
А может в первом матче удалиться и поехать туристом
Рекомендуем