Моуринью впервые с июня 2013-го вернется на «Бернабеу». Тогда состоялась его последняя игра во главе «Реала»

Жозе Моуринью впервые с 2013 года вернется на «Сантьяго Бернабеу».

«Бенфика », которую тренирует 63-летний португалец, и «Реал» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Первый матч пройдет 17 или 18 февраля на «Эштадиу да Луш», ответная игра – 23 или 24 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

1 июня 2013 года состоялась последняя игра Моуринью в качестве тренера «Реала ». Мадридцы обыграли «Осасуну» 4:2.

Жозе провел в «Мадриде» три сезона. Под его руководством клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

