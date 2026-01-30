Жена Варди: «Джейми вряд ли станет тренером, ему не хватит терпения. Жить со мной и пятью буйными детьми и так тяжело»
Жена нападающего Джейми Варди заявила, что англичанин вряд ли станет тренером после завершения карьеры.
39-летний футболист играет за «Кремонезе» в Серии А. Варди играл за «Лестер» с 2013-го по 2025-й.
Ребекка, отвечая на вопросы подписчиков в интсаграме, допустила, что ее муж станет играющим тренером «Лестера»: «Это было бы интересно». Она также сказала, что Джейми по-прежнему следит за матчами «лис» в Чемпионшипе: «Как бы больно ни было на это смотреть… Да! Всегда».
В то же время она выразила сомнения по поводу тренерской карьеры Варди: «Крайне маловероятно. Я не думаю, что у него хватит терпения! Жить со мной и пятью буйными детьми – это и так тяжело».
В браке Джейми с Ребеккой (с 2016 года) родились трое детей – София, Финли и Оливия. У них также есть дети от прошлых отношений.
