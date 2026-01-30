  • Спортс
  • Александр Мостовой: «Главное, чтобы у Сауся в «Спартаке» срослось лучше, чем у Самошникова. Илья куда-то исчез, все забыли про него»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой надеется, что Владислав Саусь лучше адаптируется в «Спартаке», чем Илья Самошников.

«Главное, чтобы у Сауся в «Спартаке» срослось лучше, чем у Самошникова. Кто-то мне недавно о нем сказал, а я понял, что никто уже и не помнит, что он в команде. Когда Самошникова только подписали, все кричали, что это отличный трансфер. А сейчас он куда-то исчез, все забыли про него.

Понятно, что причины могут быть разные, но он ведь и до этого не много играл. Надо разбираться, таких примеров полно. А так, сейчас у всех российских футболистов шикарные условия – вам никто не мешает, приходите и доказывайте, что достойны быть в команде. Риска никакого нет, сборная не играет, пользуйтесь шансом. Будем надеяться, что у Сауся все получится, парень он толковый », – сказал Мостовой.

Напомним, Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2027/2028 с опцией продления еще на год. Защитник провел в «Спартаке» 5 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.

9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мостовой советовал присмотреться к Саусю ещё 25 лет назад
Ответ Строган Колянов
Мостовой советовал присмотреться к Саусю ещё 25 лет назад
Тогда Сауся ещё и в планах не было. Он советовал его родителям родить Владислава
Ответ myasowh
Тогда Сауся ещё и в планах не было. Он советовал его родителям родить Владислава
Он советовал родителям Сауся присмотреться друг к другу, чтобы родить футболиста.
Главное, чтобы не срослось, как у Тлисова:

"Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о фимозе: «С девушками не общался. Врач сказал: «Купи крем и скажи адрес». Заезжает, пытается открыть мне. Твердеет – а он: «Не отворачивайся! Смотри, как он может»" https://www.sports.ru/football/1117056674-eks-xavbek-czska-tlisov-o-fimoze-iz-za-etogo-ne-obshhalsya-s-devushkam.html
Ответ Провизор
Главное, чтобы не срослось, как у Тлисова: "Экс-хавбек ЦСКА Тлисов о фимозе: «С девушками не общался. Врач сказал: «Купи крем и скажи адрес». Заезжает, пытается открыть мне. Твердеет – а он: «Не отворачивайся! Смотри, как он может»" https://www.sports.ru/football/1117056674-eks-xavbek-czska-tlisov-o-fimoze-iz-za-etogo-ne-obshhalsya-s-devushkam.html
Мостовой смотрит на Абаскаля и у него твердеет…
Когда интересно у Мостового получится
мы и про абаскаля тоже забыли давно, да и сам царь забыл давно и не помнит, кто это
надеюсь, получиться у Сауся заиграть сразу...
Илья сейчас решает свои проблемы с головой, ему не к чему команда Спартак сейчас. Вот если бы Спартак урезал в разы зарплату, он бы сразу взялся бы за голову! Ну а сейчас он только запивает 🍹и забывает
