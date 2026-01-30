Александр Мостовой: «Главное, чтобы у Сауся в «Спартаке» срослось лучше, чем у Самошникова. Илья куда-то исчез, все забыли про него»

Мостовой: Главное, чтобы у Сауся в «Спартаке» срослось лучше, чем у Самошникова.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой надеется, что Владислав Саусь лучше адаптируется в «Спартаке», чем Илья Самошников .

«Главное, чтобы у Сауся в «Спартаке » срослось лучше, чем у Самошникова. Кто-то мне недавно о нем сказал, а я понял, что никто уже и не помнит, что он в команде. Когда Самошникова только подписали, все кричали, что это отличный трансфер. А сейчас он куда-то исчез, все забыли про него.

Понятно, что причины могут быть разные, но он ведь и до этого не много играл. Надо разбираться, таких примеров полно. А так, сейчас у всех российских футболистов шикарные условия – вам никто не мешает, приходите и доказывайте, что достойны быть в команде. Риска никакого нет, сборная не играет, пользуйтесь шансом. Будем надеяться, что у Сауся все получится, парень он толковый », – сказал Мостовой.

Напомним, Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2027/2028 с опцией продления еще на год. Защитник провел в «Спартаке» 5 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.