Дмитрий Сенников: «Новый клуб должен стать ступенькой на другой уровень для Батракова, «Бетис» бы подошел»

Сенников: новый клуб должен быть ступенькой для Батракова, «Бетис» бы подошел.

Экс-защитник «Локомотива » Дмитрий Сенников поделился мнением о перспективах Алексея Батракова .

Ранее полузащитник «Локо» Данил Пруцев заявил, что Батраков обладает качествами для игры в «Реале» и в «Барселоне».

«Пока он в чемпионате России играет. Нам просто не с чем сравнивать, мы не играем в еврокубках. Последние переходы сложились по-разному: Головин заиграл, Миранчук какое-то время в «Аталанте» играл хорошо, пример Захаряна мы видим. Не знаю, я не могу сказать, что он сразу где-то заиграет. Но у него есть хорошие данные. Если будет хорошее предложение, попробовать себя за границей обязательно надо.

Стоит ли Батракову идти в условный «Бетис »? «Бетис» – это хороший клуб. Там в футбол команда играет. Там Антони, они много лет показывают отличный футбол. Если бы «Бетис» его позвал... Я думаю, что трансферная цена может не устроить «Бетис».

Но я думаю, что команда, которая играет в комбинационный футбол, ему подходит. «Бетис» – это чуть пониже «Реала» и «Барселоны». Ему нужен такой клуб. Как Миранчуку была нужна «Аталанта», как Головину – «Монако».

Клуб, в который нужно перейти, чтобы себя проявить, должен быть ступенькой на другой уровень. Понятно, все стремятся куда-то в Англию уехать, по большей части, но надо для этого сделать какой-то первый шаг. Потому что в российском футболе он себя хорошо зарекомендовал, надо в Европе», – сказал Сенников.