Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году
Форвард «Истанбула» Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году, сообщает Футбольная ассоциация страны (UFA).
Лучшим тренером признали Тимура Кападзе, под руководством которого сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира.
Экс-форвард «Ростова» Шомуродов уже признавался лучшим футболистом года в Узбекистане в 2019 и 2021 годах.
Сейчас нормально у него все, Шахин все больше выпускает в старте, уже пару голов забил.
Он и Харит главные креативщики в команде