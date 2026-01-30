Форвард «Истанбула » Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году, сообщает Футбольная ассоциация страны (UFA).

Лучшим тренером признали Тимура Кападзе , под руководством которого сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира.

Экс-форвард «Ростова» Шомуродов уже признавался лучшим футболистом года в Узбекистане в 2019 и 2021 годах.