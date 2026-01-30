11

Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году

Форвард «Истанбула» Эльдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2025 году, сообщает Футбольная ассоциация страны (UFA).

Лучшим тренером признали Тимура Кападзе, под руководством которого сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира.

Экс-форвард «Ростова» Шомуродов уже признавался лучшим футболистом года в Узбекистане в 2019 и 2021 годах.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Футбольной ассоциации Узбекистана
logoЭльдор Шомуродов
logoИстанбул
logoвысшая лига Турция
logoТимур Кападзе
logoСборная Узбекистана по футболу
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Вот кривоногий" (с) Карпин
Хусанова время придёт, Шомуродов проводит отличный сезон в Турции.
Потом Хусанов будет
А как поживает будущая звезда узбекского футбола Файзуллаев? Осенью дела в Турции шли так себе
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
А как поживает будущая звезда узбекского футбола Файзуллаев? Осенью дела в Турции шли так себе
Ему тогда не повезло. Как перешёл туда, сразу тяжёлую травму в сборной получил в товарищеском матче.
Сейчас нормально у него все, Шахин все больше выпускает в старте, уже пару голов забил.
Он и Харит главные креативщики в команде
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Логашов рассказал, что Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак» нецензурной кричалкой: «Эти матчи были для него особенные»
5 января, 17:50
Шомуродов возглавляет гонку бомбардиров лиги Турции с 12 голами. У форварда «Истанбула» 12+2 в 17 матчах сезона
22 декабря 2025, 15:14
Шомуродов об Узбекистане: «Хотим выйти из группы на ЧМ – это наша главная задача. В стране большой ажиотаж»
5 декабря 2025, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем