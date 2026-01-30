  • Спортс
  «Реал» и «Бенфика» 4 раза играли в ЛЧ – у португальцев 3 победы, у испанцев – одна. Команда Моуринью с голом вратаря Трубина победила «Мадрид» в 8-м туре этого турнира
«Реал» и «Бенфика» 4 раза играли в ЛЧ – у португальцев 3 победы, у испанцев – одна. Команда Моуринью с голом вратаря Трубина победила «Мадрид» в 8-м туре этого турнира

«Реал» сыграет с «Бенфикой» Моуринью в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бенфика» и «Реал» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Первый матч пройдет 17 или 18 февраля на «Эштадиу да Луш», ответная игра – 23 или 24 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

«Сливочные» и «орлы» провели 4 матча в рамках Кубка европейских чемпионов и ЛЧ – португальцы одержали 3 победы, включая финал сезона-1961/62, испанцы – одну.

Напомним, что в заключительном туре общего этапа этой Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Реал» и одержала победу со счетом 4:2 с голом на 98-й минуте вратаря Анатолия Трубина, который позволил лиссабонцам занять 24-е место по разнице голов и выйти в плей-ооф. «Мадрид» после поражения выпал из топ-8 и лишился прямой путевки в 1/8 финала.

Эта победа стала первой для тренера Жозе Моуринью над «Реалом» в карьере – было 4 поражения и ничья.

ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
Ну что ж, у Трубина появился шанс подняться выше в списке бомбардиров ЛЧ :)
Ответ VuNePonimaete
Ну что ж, у Трубина появился шанс подняться выше в списке бомбардиров ЛЧ :)
Выше Винисиуса)
Наш Реал хоть в ЛЧ будет играть, а Барсы то вообще в 1/16 нет 🤣
Ответ мохнатка
Наш Реал хоть в ЛЧ будет играть, а Барсы то вообще в 1/16 нет 🤣
Главное, чтобы Барселона снова не попала в 2/8)))
Ответ XavIniesta2008-2015
Главное, чтобы Барселона снова не попала в 2/8)))
Попадет это точно)
Собеседование на работу в Реале для Жозе))
Ответ Евгений Сидоров
Собеседование на работу в Реале для Жозе))
Его уже с Бенфики выгонять хотели ссаными тряпками, 99 процентов, что если не гол Трубина - его бы просто с волчьим билетом выперли. А тут за 1 победу его вознесли до небес. Люди вообще не в контексте.
Ответ Алексей Елистратов
Его уже с Бенфики выгонять хотели ссаными тряпками, 99 процентов, что если не гол Трубина - его бы просто с волчьим билетом выперли. А тут за 1 победу его вознесли до небес. Люди вообще не в контексте.
С такой командой ,как Бенфика это максимум ,что можно было сделать .
Повезло им что не встретятся с Будё Глимт)
Ответ Тимак Капарзо
Повезло им что не встретятся с Будё Глимт)
Комментарий скрыт
Ответ Алексей Власов
Комментарий скрыт
ЛЧ такой лёгкий турнир, что его можно выиграть по маху рукой ?)
Отличная интрига в этой паре, учитывая недавний матч и фактор Моура😃
Ответ Михо
Отличная интрига в этой паре, учитывая недавний матч и фактор Моура😃
Уродриго и Асенсио пропускают два матча или один ?
Ответ Михо
Отличная интрига в этой паре, учитывая недавний матч и фактор Моура😃
какой фактор моура?)) этот давно везде все провалил, одну игру выдал нс дикой удаче и все за лет пять последних. Повозит из Мадрид как детей
Бенфика оказывается хозяйка Реала, а нам глоры Реала рассказывали, что у Барсы самый легкий соперник попался в прошлой ЛЧ
Ответ Экспертное мнение
Бенфика оказывается хозяйка Реала, а нам глоры Реала рассказывали, что у Барсы самый легкий соперник попался в прошлой ЛЧ
Ведь на Бернабеу Жозе может встать в свой любимый автобус и попробуй что-нибудь сделать)
Ответ Экспертное мнение
Бенфика оказывается хозяйка Реала, а нам глоры Реала рассказывали, что у Барсы самый легкий соперник попался в прошлой ЛЧ
Ты главное после вылета Бенфики не плачь тут что они слабые😂
Ждем двушку от Трубина :))
Ответ deadjoker
Ждем двушку от Трубина :))
Хет-трик
В последний раз, когда Моуринью играл с португальским клубом в плей-офф ЛЧ, он дошел до финала и выиграл турнир.

Реал никогда не проходил Бенфику в плей-офф КЕЧ. 2 встречи - 2 вылета: в финале 1962-го и 1/4 финала 1964/1965.

Реал дважды проводил свой первый матч сезона ЛЧ на Бернабеу против Марселя - в сезоне 2003/2004 и в сезоне 2009/2010. Оба раза Реал у Марселя выигрывал, оба раза ведущий форвард Реала (Роналдо Назарио и Криштиану Роналду) делал дубль. Оба те сезона завершились победами команд Моуринью - Порту 2003/2004 и Интера 2009/2010. В этом сезоне Реал тоже стартовал на Бернабеу матчем с Марселем, тоже победил, а его главный бомбардир - Мбаппе, сделал дубль. Моуринью в плей-офф ЛЧ.

Этот сезон для Моуринью в ЛЧ - время встреч с бывшими. С Челси и Реалом уже сыграл. Еще можно встретиться с Интером - в финале. Ждём финала Бенфика - Интер.
А это не рекорд часом - 3 матча подряд в ЕК между одними и теми же командами?
Ответ Fotisgrek
А это не рекорд часом - 3 матча подряд в ЕК между одними и теми же командами?
Нет. Были переигровки матчей
Ответ Fotisgrek
А это не рекорд часом - 3 матча подряд в ЕК между одними и теми же командами?
Плюс финский ОПС 4 матча подряд играл против Ливерпуля
Да всем и так, без прошлой статистики понятно, кто в этой паре явный фаворит...
