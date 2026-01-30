«Реал» и «Бенфика» 4 раза играли в ЛЧ – у португальцев 3 победы, у испанцев – одна. Команда Моуринью с голом вратаря Трубина победила «Мадрид» в 8-м туре этого турнира
«Бенфика» и «Реал» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.
Первый матч пройдет 17 или 18 февраля на «Эштадиу да Луш», ответная игра – 23 или 24 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
«Сливочные» и «орлы» провели 4 матча в рамках Кубка европейских чемпионов и ЛЧ – португальцы одержали 3 победы, включая финал сезона-1961/62, испанцы – одну.
Напомним, что в заключительном туре общего этапа этой Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Реал» и одержала победу со счетом 4:2 с голом на 98-й минуте вратаря Анатолия Трубина, который позволил лиссабонцам занять 24-е место по разнице голов и выйти в плей-ооф. «Мадрид» после поражения выпал из топ-8 и лишился прямой путевки в 1/8 финала.
Эта победа стала первой для тренера Жозе Моуринью над «Реалом» в карьере – было 4 поражения и ничья.
ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!
Реал никогда не проходил Бенфику в плей-офф КЕЧ. 2 встречи - 2 вылета: в финале 1962-го и 1/4 финала 1964/1965.
Реал дважды проводил свой первый матч сезона ЛЧ на Бернабеу против Марселя - в сезоне 2003/2004 и в сезоне 2009/2010. Оба раза Реал у Марселя выигрывал, оба раза ведущий форвард Реала (Роналдо Назарио и Криштиану Роналду) делал дубль. Оба те сезона завершились победами команд Моуринью - Порту 2003/2004 и Интера 2009/2010. В этом сезоне Реал тоже стартовал на Бернабеу матчем с Марселем, тоже победил, а его главный бомбардир - Мбаппе, сделал дубль. Моуринью в плей-офф ЛЧ.
Этот сезон для Моуринью в ЛЧ - время встреч с бывшими. С Челси и Реалом уже сыграл. Еще можно встретиться с Интером - в финале. Ждём финала Бенфика - Интер.