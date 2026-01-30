«Реал» и «Бенфика» 4 раза играли в ЛЧ – у португальцев 3 победы, у испанцев – одна. Команда Моуринью с голом вратаря Трубина победила «Мадрид» в 8-м туре этого турнира

«Реал» сыграет с «Бенфикой» Моуринью в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бенфика » и «Реал» встретятся в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Первый матч пройдет 17 или 18 февраля на «Эштадиу да Луш », ответная игра – 23 или 24 февраля на «Сантьяго Бернабеу ».

«Сливочные» и «орлы» провели 4 матча в рамках Кубка европейских чемпионов и ЛЧ – португальцы одержали 3 победы, включая финал сезона-1961/62, испанцы – одну.

Напомним, что в заключительном туре общего этапа этой Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Реал » и одержала победу со счетом 4:2 с голом на 98-й минуте вратаря Анатолия Трубина , который позволил лиссабонцам занять 24-е место по разнице голов и выйти в плей-ооф. «Мадрид» после поражения выпал из топ-8 и лишился прямой путевки в 1/8 финала.

Эта победа стала первой для тренера Жозе Моуринью над «Реалом» в карьере – было 4 поражения и ничья.

ААААА! Трубин забил «Реалу» на 90+8 и вывел «Бенфику» Жозе в плей-офф! Все решил гол вратаря!!!