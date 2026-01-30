Кин не против утверждения Кэррика в «МЮ»: «Я не думаю, что это правильное решение, но удачи ему. Он хорошо справляется, но можно найти тренера лучше»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин согласился на то, чтобы клуб утвердил на постоянной основе временного тренера Майкла Кэррика.
«Надеюсь, ему дадут [постоянную должность]. Надеюсь, летом ему ее предложат», – сказал Кин в подкасте The Overlap’s Stick to Football.
Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл напомнил Кину о том, что он выступал против назначения Кэррика главным тренером.
«Я не думаю, что это правильное решение, но удачи ему. Да, но я стою на своем. Он получил эту работу, и если он получит ее летом, то можно сказать: «Удачи ему». Но быть исполняющим обязанности тренера – это совсем другое, чем быть главным тренером «Юнайтед», пытающимся выигрывать чемпионские титулы в течение следующих двух, трех, четырех, пяти лет.
Я думаю, что можно найти тренера лучше, чем Кэррик, безусловно. Но он хорошо справляется, время для него идеальное, и даже если он не получит работу в «Юнайтед», эти результаты, как и у Руда [ван Нистелроя] – он может найти другую работу, вероятно, тренера в другой команде.
Но то, что у него все хорошо в «Юнайтед», не означает, что у него все будет хорошо в другом клубе. Он восстановил форму игроков, воспользовался моментом.
Это всего лишь две игры (победы над «Ман Сити» и «Арсеналом» – Спортс’‘). «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в начале сезона. Они и раньше находили способы побеждать. Стало определенно лучше, но посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев и в течение следующего года-двух. Давайте не будем слишком увлекаться. Атакующая игра была превосходной, но они пропустили два гола от «Арсенала», – добавил ирландец.
