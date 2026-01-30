Кин не против утверждения Кэррика в «МЮ»: «Я не думаю, что это правильное решение, но удачи ему. Он хорошо справляется, но можно найти тренера лучше»

Кин о Кэррике в «МЮ»: можно найти тренера лучше.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед » Рой Кин согласился на то, чтобы клуб утвердил на постоянной основе временного тренера Майкла Кэррика .

«Надеюсь, ему дадут [постоянную должность]. Надеюсь, летом ему ее предложат», – сказал Кин в подкасте The Overlap’s Stick to Football.

Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл напомнил Кину о том, что он выступал против назначения Кэррика главным тренером.

«Я не думаю, что это правильное решение, но удачи ему. Да, но я стою на своем. Он получил эту работу, и если он получит ее летом, то можно сказать: «Удачи ему». Но быть исполняющим обязанности тренера – это совсем другое, чем быть главным тренером «Юнайтед», пытающимся выигрывать чемпионские титулы в течение следующих двух, трех, четырех, пяти лет.

Я думаю, что можно найти тренера лучше, чем Кэррик, безусловно. Но он хорошо справляется, время для него идеальное, и даже если он не получит работу в «Юнайтед», эти результаты, как и у Руда [ван Нистелроя ] – он может найти другую работу, вероятно, тренера в другой команде.

Но то, что у него все хорошо в «Юнайтед», не означает, что у него все будет хорошо в другом клубе. Он восстановил форму игроков, воспользовался моментом.

Это всего лишь две игры (победы над «Ман Сити» и «Арсеналом» – Спортс’‘). «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в начале сезона. Они и раньше находили способы побеждать. Стало определенно лучше, но посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев и в течение следующего года-двух. Давайте не будем слишком увлекаться. Атакующая игра была превосходной, но они пропустили два гола от «Арсенала», – добавил ирландец.

