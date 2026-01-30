  • Спортс
19

Кин не против утверждения Кэррика в «МЮ»: «Я не думаю, что это правильное решение, но удачи ему. Он хорошо справляется, но можно найти тренера лучше»

Кин о Кэррике в «МЮ»: можно найти тренера лучше.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин согласился на то, чтобы клуб утвердил на постоянной основе временного тренера Майкла Кэррика.

«Надеюсь, ему дадут [постоянную должность]. Надеюсь, летом ему ее предложат», – сказал Кин в подкасте The Overlap’s Stick to Football.

Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл напомнил Кину о том, что он выступал против назначения Кэррика главным тренером.

«Я не думаю, что это правильное решение, но удачи ему. Да, но я стою на своем. Он получил эту работу, и если он получит ее летом, то можно сказать: «Удачи ему». Но быть исполняющим обязанности тренера – это совсем другое, чем быть главным тренером «Юнайтед», пытающимся выигрывать чемпионские титулы в течение следующих двух, трех, четырех, пяти лет.

Я думаю, что можно найти тренера лучше, чем Кэррик, безусловно. Но он хорошо справляется, время для него идеальное, и даже если он не получит работу в «Юнайтед», эти результаты, как и у Руда [ван Нистелроя] – он может найти другую работу, вероятно, тренера в другой команде.

Но то, что у него все хорошо в «Юнайтед», не означает, что у него все будет хорошо в другом клубе. Он восстановил форму игроков, воспользовался моментом.

Это всего лишь две игры (победы над «Ман Сити» и «Арсеналом» – Спортс’‘). «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в начале сезона. Они и раньше находили способы побеждать. Стало определенно лучше, но посмотрим, что будет в ближайшие несколько месяцев и в течение следующего года-двух. Давайте не будем слишком увлекаться. Атакующая игра была превосходной, но они пропустили два гола от «Арсенала», – добавил ирландец.

Кин против того, чтобы «МЮ» оставил Кэррика: «Ему не хватает футбольных знаний, опыта. Работать на временной основе – это не то же, что тренировать команду, пытающуюся выиграть титул»

Рой Кин: «МЮ» финиширует 4-м или 5-м, если не отвалятся колеса. И что, за это теперь оставлять Кэррика? Еще 4 недели назад его бы и не упомянули в разговоре о будущем тренере»

Рой Кин: «Не дал бы Кэррику работу, даже если бы «МЮ» выиграл все оставшиеся матчи сезона. Не верю, что он поможет клубу выигрывать трофеи»

Источник: Daily Mail
Источник: Daily Mail
Ну пока отлично у него получается по результатам, конечно время покажет, но если критикуешь - предлагай, кого назначить вместо него летом можно ?
Уже многих перепробовали, даже тех кто на периферии что-то выигрывали и выступали успешно. Вдруг это новый Гвардиола или Зидан.)
Ответ Влад161
Ну пока отлично у него получается по результатам, конечно время покажет, но если критикуешь - предлагай, кого назначить вместо него летом можно ? Уже многих перепробовали, даже тех кто на периферии что-то выигрывали и выступали успешно. Вдруг это новый Гвардиола или Зидан.)
Гвардилоа
Ответ Влад161
Ну пока отлично у него получается по результатам, конечно время покажет, но если критикуешь - предлагай, кого назначить вместо него летом можно ? Уже многих перепробовали, даже тех кто на периферии что-то выигрывали и выступали успешно. Вдруг это новый Гвардиола или Зидан.)
Гвардидан
Дайте уже спокойно ему закончить сезон, а там видно будет что и как. Что за наброс на вентиляторы от них в начале пути)))
Ответ mr.salah89
Дайте уже спокойно ему закончить сезон, а там видно будет что и как. Что за наброс на вентиляторы от них в начале пути)))
Легенды клуба конечно надоел со своей критикой. Но я всегда вспоминаю переход кр7 в мю, тогда хотели Рональдиньо , а перешёл Роналду. Я тогда очень расстроился. В это же время Скоулз давал интервью мол да, Рональдиньо не перешёл, зато у нас есть не хуже Роналду. И я тогда думал , что за бред . Сравнивать Рональдиньо с фиг пойми кем. А оно вон как вышло. И после этого мне кажется, что люди из футбольной темы плюс минус понимают о чем говорят . Поэтому скорее всего набросив Кина и Скоулза не на пустом месте
Как же он завидует))
Это слова махрового завистника, а не коллеги по клубу.
Из-за этой вот фигни в МЮ нереально показать результат. Даже если Майкл не читает этих клоунов, его сейчас начнут журналюги бомбить вопросами про слова Кина и тд. И так все идет по кругу. Каждый день мусолят МЮ. Просыпаются, открывают бутылку, и давай бомбить)
Рано что то говорить, даже не смотря на отличные результаты против лидеров. Но если Кэррик затащит МЮ в топ 4 и ему не дадут постоянный контракт руководство МЮ будут проклинать все болельщики, и игроки наверно разбегутся кто куда.
А что они на него все наезжают? Зависть?
Как вообще можно утвердить Кэррика при свободном Юране?!
С поиска тренеров лучше обломы и начались.
