  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»
14

«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»

«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее».

В турецком «Серике» хотят назначить Сергея Ташуева главным тренером.

По данным Metaratings.ru, на 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова.

Однако все попытки «Серика» были безрезультатны, хотя Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Первой лиги.

Сам Ташуев, возглавивший красноярский клуб месяц назад, подтвердил, что получил предложение от «Серика».

«Да, «Серикспор» сделал мне предложение, спасибо за это, но сейчас я не могу бросить «Енисей». Чтобы так поступить, нужно иметь очень весомые причины», – сказал Ташуев.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoСерик Беледиеспор
logoД2 Турция
Туфан Садыгов
logoПервая лига
logoЕнисей
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я что лох добавил Ташуев )
Лучше Енисей в руках , чем Серик в суде ))
Ответ Александр Македонский_1117025895
Я что лох добавил Ташуев ) Лучше Енисей в руках , чем Серик в суде ))
Причина должна быть очень весомой, с большим количеством ноликов. И деньги вперёд!
Утром деньги -- вечером стулья! (с)
Можно Юрана взять, ещё раз.
Да как можно вообще рассматривать даже предложения от этого мошенника. Юран бы дал интервью на эту тему чтобы просто понять чем он руководствовался.
Условия лучше,но выполнения условий хуже!
Ташуев не дурак,понимает,что потом этих денег не получить,а то бы сразу оставил Енисей
Ответ Spartakus1984
Ташуев не дурак,понимает,что потом этих денег не получить,а то бы сразу оставил Енисей
Не дурак? 🤔
"Лучше с деньгами в Красноярске, чем без денег в Анаталье."© Здравый смысл
Прим. - г. Серик находится в провинции Анталья.
Прям разрывают нашего великого тренера, Енисею жутко повезло
Серик Юрана, сказал Ташуев
Как раз сейчас Кэррик по его конспектам тренирует, а вы что думали он это сам что ли?
Ташуев решил дождаться Ливерпуль или Реал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юран о долгах «Серика»: «Клуб просрочил третью дату по выплатам и может получить трансферный бан. Юристы говорят, что деньги обязательно придут»
30 января, 04:54
Сергей Юран: «Я готов работать только в клубах с серьезными задачами – уже отклонил несколько предложений»
19 января, 18:59
В «Серике» планируют погасить долги перед Юраном и футболистами до конца января: «Мы практически заключили спонсорское соглашение. Надеемся произвести все выплаты»
18 января, 16:02
Юран об игре в Португалии: «Моуринью говорил: «Чтобы фанаты «Бенфики» овациями провожали игрока «Порту» – это невозможно. Русский, как ты это делаешь?»
15 января, 18:23
Джикия близок к уходу из «Антальяспора». Новый тренер сделает ставку на молодых игроков
10 января, 10:42
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем