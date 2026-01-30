«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее»: «Спасибо, но я не могу бросить команду»

«Серик» Садыгова предложил Ташуеву условия лучше, чем в «Енисее».

В турецком «Серике » хотят назначить Сергея Ташуева главным тренером.

По данным Metaratings.ru, на 67-летнего специалиста несколько раз с конкретикой выходили доверенные лица инвестора турецкого клуба Туфана Садыгова .

Однако все попытки «Серика» были безрезультатны, хотя Ташуеву предлагают условия лучше, чем в клубе Первой лиги.

Сам Ташуев, возглавивший красноярский клуб месяц назад, подтвердил, что получил предложение от «Серика».

«Да, «Серикспор» сделал мне предложение, спасибо за это, но сейчас я не могу бросить «Енисей ». Чтобы так поступить, нужно иметь очень весомые причины», – сказал Ташуев.