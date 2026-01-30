Андрей Тихонов: «Российскому футболу не хватает таких личностей, как Симонян, Романцев и Семин»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов отметил нехватку личностей в российском футболе.

«Конечно, нынешнему российскому футболу не хватает таких личностей, как Симонян, Романцев, Семин . Симонян – это вообще огромная легенда. Человек, который очень многое сделал для «Спартака ». Он своим именем и своими действиями вдохновлял «Спартак». Посмотрите, человек до 99 лет находился на работе! Это о многом говорит. Поэтому, конечно, не хватает.

Но все-таки нужно понимать, что это разные времена. Люди уходят, эпохи уходят, времена уходят, но и новые поколения появляются. Мы же можем говорить, когда играл Романцев – не хватало Старостиных.

Сейчас Олег Иваныч не тренирует – не хватает его. Потом будут говорить, что не хватает тренеров, которые работают сейчас или еще будут работать. Это все время, а время очень быстро летит и уходит. Поэтому каждому свое время», – сказал Тихонов.