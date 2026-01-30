  • Спортс
  • Жирков о кальяне: «От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на Евро»
58

Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна.

– На сборы с «Динамо» брали кальян?

– Нет. Только если выходные будут, то подумаю (смеется).

– Рассказывали молодым футболистам о вреде курения?

– Если бы спросили, то рассказал бы. От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Кто знает, может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на чемпионате Европы, – сказал 42-летний Жирков, входящий в тренерский штаб «Динамо».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Советский спорт»
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«Порвал заднюю мышцу»
Может ещё потому, что кальян через рот курить надо всё-таки?🤓
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Порвал заднюю мышцу» Может ещё потому, что кальян через рот курить надо всё-таки?🤓
А пацаны-то перед Марибором и не знали...
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Порвал заднюю мышцу» Может ещё потому, что кальян через рот курить надо всё-таки?🤓
🤣🤣🤣👍
Более ограниченный наверно только Кокоша.
И снова Zhirkoff Day на спортц
Ответ Shamarin
И снова Zhirkoff Day на спортц
Решил наверстать за все годы молчания. Скоро Ютуб канал заведёт, говорят.
Ответ Shamarin
И снова Zhirkoff Day на спортц
Правильно будет JerkOff
Представляете это шапито Кокоша,Мамаев,Смолов,Глушаков ,еще и Жирков.Какая у них подготовка к евро была?Чудо что с Англией ничейку -зацепили,а не с 0 очков уехали
Ответ Александр Охотко
Представляете это шапито Кокоша,Мамаев,Смолов,Глушаков ,еще и Жирков.Какая у них подготовка к евро была?Чудо что с Англией ничейку -зацепили,а не с 0 очков уехали
Акинфеева куда дели ?
Ответ OldRedWhite
Акинфеева куда дели ?
Да и братья там не лишние
У него наверное вся работа в Динамо по такому принципу и состоит:
- Рассказываете что-нибудь футболистам, общаетесь с ними хоть о чём-то?
- Если бы спросили, то рассказал бы...
Ответ Петрович
У него наверное вся работа в Динамо по такому принципу и состоит: - Рассказываете что-нибудь футболистам, общаетесь с ними хоть о чём-то? - Если бы спросили, то рассказал бы...
а что вы хотели, в футболе давно всё придумано, нужно только спрашивать
я таки понимаю он порвал мышцу тянувшись за трубкой кальяна , лень со стула встать было ?😄
Мне кажется, уже любой кретин понимает, что от курения лучше не станет. Особенно в таких видах спорта, где ССС и ДС играют важную роль.
Британские учёные уже давно доказали, что задняя мышца рвётся от кальяна.
Ответ Юрий Король
Британские учёные уже давно доказали, что задняя мышца рвётся от кальяна.
Исследования показали что на арбузном не рвется
В принципе, становится понятно, почему он такой молчаливый всегда был. И зря он решил сменить вектор.
Ох Юра, Юра. Что не интервью, то кринж)
Рекомендуем