Жирков о кальяне: «От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на Евро»
Жирков о кальяне: от курения лучше не станет, может, от этого травмы были.
Бывший футболист ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна.
– На сборы с «Динамо» брали кальян?
– Нет. Только если выходные будут, то подумаю (смеется).
– Рассказывали молодым футболистам о вреде курения?
– Если бы спросили, то рассказал бы. От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Кто знает, может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на чемпионате Европы, – сказал 42-летний Жирков, входящий в тренерский штаб «Динамо».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Советский спорт»
58 комментариев
Может ещё потому, что кальян через рот курить надо всё-таки?🤓
- Рассказываете что-нибудь футболистам, общаетесь с ними хоть о чём-то?
- Если бы спросили, то рассказал бы...