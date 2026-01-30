Жирков о кальяне: «От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на Евро»

Жирков о кальяне: от курения лучше не станет, может, от этого травмы были.

Бывший футболист ЦСКА , «Челси», «Зенита » и сборной России Юрий Жирков рассказал о курении кальяна.

– На сборы с «Динамо» брали кальян?

– Нет. Только если выходные будут, то подумаю (смеется).

– Рассказывали молодым футболистам о вреде курения?

– Если бы спросили, то рассказал бы. От курения лучше точно не станет, не думаю, что это помогает. Кто знает, может, у меня от этого травмы были, когда я заднюю мышцу порвал на чемпионате Европы, – сказал 42-летний Жирков, входящий в тренерский штаб «Динамо ».