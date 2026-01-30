Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в «Женис» из Казахстана

Меркель перешел в «Женис».

Бывший футболист «Милана » Александр Меркель перешел в «Женис ».

Клуб из Казахстана и 33-летний хавбек заключили соглашение, детали которого не раскрываются.

Меркель – воспитанник «Милана». Он также играл за «Дженоа», «Удинезе», «Уотфорд», «Бохум», «Хераклес», «Газиантеп» и другие клубы.

Александр выступал за юношеские и молодежные сборные Германии, а также провел три матча за первую сборную Казахстана. Его подробная статистика – здесь .

«Женис» занял 6-е место в прошлом розыгрыше чемпионата Казахстана.

Изображение: instagram.com/jenisfk.kz