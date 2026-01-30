Экс-хавбек «Милана» Меркель перешел в «Женис» из Казахстана
Меркель перешел в «Женис».
Бывший футболист «Милана» Александр Меркель перешел в «Женис».
Клуб из Казахстана и 33-летний хавбек заключили соглашение, детали которого не раскрываются.
Меркель – воспитанник «Милана». Он также играл за «Дженоа», «Удинезе», «Уотфорд», «Бохум», «Хераклес», «Газиантеп» и другие клубы.
Александр выступал за юношеские и молодежные сборные Германии, а также провел три матча за первую сборную Казахстана. Его подробная статистика – здесь.
«Женис» занял 6-е место в прошлом розыгрыше чемпионата Казахстана.
Изображение: instagram.com/jenisfk.kz
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм «Жениса»
Он ещё играет что-ли? По ощущениям с момента его нахождения в Милане уже вечность прошла
всю карьеру избегал казахский футбол, и вот, наконец, перед уходом на пенсию приехал, узнав, что сбитым лётчикам из европы выписывают хорошие контракты
Говорила тебе мама: - не женись..
Не Женис не женис, - говорили ему, а взял и Женис)
клубов сменил, больше чем голов забил, хоть паспорт не дали, а то сосал бы деньги из бюджета, вместе с Макаровыми..
Это вроде на него махнули эль шаарави в своем время.
