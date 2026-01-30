«Краснодар» анонсировал фильм о первом в истории клуба титуле в РПЛ: «Краснодар». Путь к чемпионству». Ждите премьеру»

«Краснодар» снял фильм о первом в истории клуба титуле чемпиона России.

«Краснодар» анонсировал фильм, посвященный первому в истории клуба титулу чемпиона России.

«Быки» выиграли Мир РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Как металл превращается в кубок, так тяжелый труд, вера и любовь к своему делу приводят к достижению главной цели.

«Краснодар ». Путь к чемпионству». Ждите премьеру», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.