«Краснодар» анонсировал фильм о первом в истории клуба титуле в РПЛ: «Краснодар». Путь к чемпионству». Ждите премьеру»
«Краснодар» снял фильм о первом в истории клуба титуле чемпиона России.
«Краснодар» анонсировал фильм, посвященный первому в истории клуба титулу чемпиона России.
«Быки» выиграли Мир РПЛ по итогам сезона-2024/25.
«Как металл превращается в кубок, так тяжелый труд, вера и любовь к своему делу приводят к достижению главной цели.
«Краснодар». Путь к чемпионству». Ждите премьеру», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
29 комментариев
Арарат Кещян в роли Сперцяна
Арарат Кещян в роли Сперцяна
Не, Галустян
Не, Галустян
Галустян может быть только в роли Мусаева
Топ, ждём!
Остряки-самоучки вроде отписались уже все. Никто ничего смешного не придумал. Либо спорц мельчает, либо ничего особо смешного тут и не скажешь. Наш футбол пополнился еще одним чемпионом. Да еще и частным. Тяжело прикалываться над этим так, чтобы это было смешно и имело хоть какой-то смысл. Это просто очень круто....
с удовольствием посмотрим
А был же уже какой-то фильм про них? Или я путаю
А был же уже какой-то фильм про них? Или я путаю
Про лигу чемпионов был
А был же уже какой-то фильм про них? Или я путаю
Где посмотреть?
Где посмотреть?
в будущем
Выглядит многообещающе)
Не под новостью о Краснодаре это говорить, но - чья бы уж корова мычала))
Режиссер Андреасян
