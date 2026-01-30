  • Спортс
47

Миятович о «Реале»: «Мбаппе не лидер, несмотря на голы. Зидан тоже не был лидером в сборной Франции, хоть и считался лучшим игроком»

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович считает, что мадридскому клубу сейчас не хватает лидера.

«Реалу» не хватает не столько игроков, сколько лидера. Рамоса, Модрича, Бензема, Йерро. В таком матче, как против «Бенфики», я не вижу лидера. Того, на кого фокусируется камера, кто дает указания.

Мбаппе не лидер, хоть и большой футболист. Вы знаете, что Зидан в сборной Франции никогда не был лидером, ими были Дешам или Блан. Зинедин был лучшим игроком, но не лидером. Все голы Мбаппе не делают его лидером.

Быть лидером – другое. Лидером может быть футболист менее способный, но с сильным характером. Он как тренер на поле и человек, к которому игроки прислушиваются. В нашем случае это был Йерро. Когда Фернандо во время плохого матча говорил тебе, что нужно делать, ты делал это.

В нынешнем «Реале» нет лидера, который в трудные моменты берет тебя за шиворот и говорит: «Что ты творишь?» – сказал Миятович.

Что значит «не лидер»? Миятович, только скажи, что ты не видел как он команду одним жестом руки в раздевалку загнал, чтобы коридор не устраивать?! Лидер, да ещё какой. Такой лидер, что даже больше, чем тренер.
Зидан в 2006 был не просто лидером команды, он практически тренером был. Дотянул сборную до финала
Зидан в 2006 был не просто лидером команды, он практически тренером был. Дотянул сборную до финала
Намного проще дотягивать сборную до финала, когда в атаке у тебя пиковый Анри и Трезеге, твоими партнёрами в полузащите являются Виейра и Макелеле, а в защите рубятся Галлас, Тюрам и Абидаль. Такая команда может играть из без тренера.
Зидан в 2006 был не просто лидером команды, он практически тренером был. Дотянул сборную до финала
Зато финальный аккорд его выступлений на том ЧМ, был далеко не лидерским. В самый ответственный момент подвёл команду, ибо повёлся на тупую провокацию.
Мбаппе как раз таки самый настоящий лидер. Он уже полностью заменил Роналду (ну серьезно, скажете трофеев не хватает, но разве в одиночку это можно выиграть? У Роналду и партнёры были соответствующие, а не сдавшие Вини, Джуд и 1.5 нетравмированных защитника).
Вспомните, кого послушались игроки после Классико в финале? Плюсом идём поддержка президента, партнёров, болельщиков.
По сути наряду с Куртуа единственный, кого не хейтят в этом сезоне.
В матчах регулярно показывает одноклубникам, что им делать, например, помогать ему, когда он прессингует. И опять-таки его слушают.
Если Мбаппе щас пойдет в открытую конфронтацию с Вини, как думаете, кого уберут из состава? И чью позицию поддержат болельщики? Да и Хави не Мбаппе сливал.
Наконец, даже после матча на конференциях регулярно может выйти и заявить честно, что все плохо, как он это и сделал после матча с Бенфикой. Не нести бред про равную игру в матче с Ливерпулем, как Хави, не подлизывать всем и вся, как Арбелоа, а честно сказать, что команда нестабильная, причем никак не выделяя себя.
Что ещё нужно, чтобы быть лидером? Что ещё он должен делать?
Разве что открыто враждовать с партнёрами и предъявлять им на поле, но по-моему в реале и так хватает людей, которые так делают....
И с точки зрения поведения к Мбаппе тоже нет никаких вопросов абсолютно, ни историй с пабами, ничего другого. Последний скандал - слухи об изнасиловании, осень прошлого года.

Мбаппе - это именно что лидер, которого слушают сейчас все и вокруг которого строится вся команда. Другой вопрос, а хорошо ли для клуба, что именно он лидер....
Все это бессмысленно, потому что он эгоист, ставит тренеров под плаху, и токсичный челик, судя по всему
Все так . Но кажется , что он не может высказать все в лицо условному Джуду или Винисиусу. Просто делает качественно свою работу и ведёт себя , как настоящий профессионал. А вот если б мог ещё по шапке настучать или высказать в раздевалке , то это положительно отразилось и на результате
Зидан, капитан сборной не лидер?
Зидан, капитан сборной не лидер?
Ну, к примеру, даже в нынешней Барселоне, первым капитаном является эмоционально нестабильный человек, который полирует банку, поэтому капитанская повязка никак не отражает ситуацию на поле и в раздевалке.
Ну, к примеру, даже в нынешней Барселоне, первым капитаном является эмоционально нестабильный человек, который полирует банку, поэтому капитанская повязка никак не отражает ситуацию на поле и в раздевалке.
Ту взял один случай из Барсы, и думаешь можно под любого подставлять этот пример?)))
Винисиус лидер по нытью и кринжу.
Считать лидером лучшего игрока это всё равно что считать лидером класса лучшего ученика класса. Такое возможно, но как правило лидеры иные.
Лидером той сборной Франции была, конечно, лысина Фабьена Бартеза.

Про нелидера Мбаппе - смешно, конечно, набросил. Может команде не хватает сильных характеров, но уж точно не недостатка лидерских качеств у Мбаппе.
А чтобы быть лидером нужно обязательно "хватать за шиворот" и что-то говорить?)) Касаемо "Зидан-не лидер".
Модрич лидер? Будь он лидером, он бы смог поставить на своё место некоторых распущенных детишек из раздевалки в прошлом сезоне. А так он просто уважаемый футболист.
Миятович походу с царем в одном доме живет. Такой бред несет.
