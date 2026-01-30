Миятович о «Реале»: «Мбаппе не лидер, несмотря на голы. Зидан тоже не был лидером в сборной Франции, хоть и считался лучшим игроком»

Миятович о «Реале»: Мбаппе не лидер, несмотря на голы.

Бывший футболист «Реала » Предраг Миятович считает, что мадридскому клубу сейчас не хватает лидера.

«Реалу» не хватает не столько игроков, сколько лидера. Рамоса, Модрича, Бензема, Йерро. В таком матче, как против «Бенфики», я не вижу лидера. Того, на кого фокусируется камера, кто дает указания.

Мбаппе не лидер, хоть и большой футболист. Вы знаете, что Зидан в сборной Франции никогда не был лидером, ими были Дешам или Блан. Зинедин был лучшим игроком, но не лидером. Все голы Мбаппе не делают его лидером.

Быть лидером – другое. Лидером может быть футболист менее способный, но с сильным характером. Он как тренер на поле и человек, к которому игроки прислушиваются. В нашем случае это был Йерро . Когда Фернандо во время плохого матча говорил тебе, что нужно делать, ты делал это.

В нынешнем «Реале» нет лидера, который в трудные моменты берет тебя за шиворот и говорит: «Что ты творишь?» – сказал Миятович.