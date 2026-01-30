Миятович о «Реале»: «Мбаппе не лидер, несмотря на голы. Зидан тоже не был лидером в сборной Франции, хоть и считался лучшим игроком»
Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович считает, что мадридскому клубу сейчас не хватает лидера.
«Реалу» не хватает не столько игроков, сколько лидера. Рамоса, Модрича, Бензема, Йерро. В таком матче, как против «Бенфики», я не вижу лидера. Того, на кого фокусируется камера, кто дает указания.
Мбаппе не лидер, хоть и большой футболист. Вы знаете, что Зидан в сборной Франции никогда не был лидером, ими были Дешам или Блан. Зинедин был лучшим игроком, но не лидером. Все голы Мбаппе не делают его лидером.
Быть лидером – другое. Лидером может быть футболист менее способный, но с сильным характером. Он как тренер на поле и человек, к которому игроки прислушиваются. В нашем случае это был Йерро. Когда Фернандо во время плохого матча говорил тебе, что нужно делать, ты делал это.
В нынешнем «Реале» нет лидера, который в трудные моменты берет тебя за шиворот и говорит: «Что ты творишь?» – сказал Миятович.
Вспомните, кого послушались игроки после Классико в финале? Плюсом идём поддержка президента, партнёров, болельщиков.
По сути наряду с Куртуа единственный, кого не хейтят в этом сезоне.
В матчах регулярно показывает одноклубникам, что им делать, например, помогать ему, когда он прессингует. И опять-таки его слушают.
Если Мбаппе щас пойдет в открытую конфронтацию с Вини, как думаете, кого уберут из состава? И чью позицию поддержат болельщики? Да и Хави не Мбаппе сливал.
Наконец, даже после матча на конференциях регулярно может выйти и заявить честно, что все плохо, как он это и сделал после матча с Бенфикой. Не нести бред про равную игру в матче с Ливерпулем, как Хави, не подлизывать всем и вся, как Арбелоа, а честно сказать, что команда нестабильная, причем никак не выделяя себя.
Что ещё нужно, чтобы быть лидером? Что ещё он должен делать?
Разве что открыто враждовать с партнёрами и предъявлять им на поле, но по-моему в реале и так хватает людей, которые так делают....
И с точки зрения поведения к Мбаппе тоже нет никаких вопросов абсолютно, ни историй с пабами, ничего другого. Последний скандал - слухи об изнасиловании, осень прошлого года.
Мбаппе - это именно что лидер, которого слушают сейчас все и вокруг которого строится вся команда. Другой вопрос, а хорошо ли для клуба, что именно он лидер....
Про нелидера Мбаппе - смешно, конечно, набросил. Может команде не хватает сильных характеров, но уж точно не недостатка лидерских качеств у Мбаппе.