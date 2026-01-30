Толстых о работе в РФС и прозвище «шериф»: «Меня Иосифом Виссарионовичем еще называли. Футбольная власть должна быть законной, справедливой»

Толстых о работе в РФС: меня Иосифом Виссарионовичем называли.

Бывший президент московского «Динамо », ПФЛ и РФС Николай Толстых рассказал о сравнениях с Иосифом Сталиным.

– Как реагировали, когда вас называли «шерифом»?

– Меня еще Иосифом Виссарионовичем Толстых называли (усмехается). Поначалу это было не совсем ожидаемо. Потом понял, что это своего рода показатель, что законность, порядок, дисциплина всех участников футбольного процесса должна присутствовать. Футбольная власть должна быть законной, справедливой по отношению ко всем участникам очень интересного футбольного мира.

Сегодня футбол развивается – многое делается и РФС, и государством. Хочется пожелать, чтобы планы были в полной мере реализованы на радость многочисленным поклонникам футбола в нашей стране и укрепляли имидж российского футбола на внутренней и международной арене.

– Откуда в вас эта принципиальность?

– Воспитание родителей, наставников. Когда тебя по спортивной судьбе и жизни воспитывали Качалин, Царев, Бесков, Якушин, Яшин , Симонян , когда у тебя Николай Петрович Старостин – член совета лиги, как можно сфальшивить в отношении футбола? Как можно принять решение не в интересах футбола, несправедливо?

Если к клубу возникали вопросы при прохождении процедуры лицензирования, я всегда обращался к Симоняну: «Никита Павлович, как поступим?» Он говорил: «Давай дадим шанс». И добавлял: «Во имя футбола».

Ошибки ведь разные бывают. Одно дело – подлог документов или просьба «помочь» пройти лицензирование. А мы говорили: «Бывают разные ситуации, но вам даются шанс и время на исправление ошибок». Не мы за них исправляли, а они берут на себя обязательства.

Футбол быстрее самоорганизовался, чем другие виды спорта, где тогда было трудно представить аттестацию тренеров, сертификацию стадионов. А в футболе это есть с 1990-х годов, мы сами себе поставили цели – РФС и лига, понимая необходимость развивать футбол, придумали все эти инструментарии. Очень много для этого сделали руководители РФС Колосков и Мутко. Помыслы всех руководителей футбола были направлены на развитие. Эволюционный процесс продолжался, и сегодня мы видим позитивные изменения в российском футболе.

– Что вы имеете в виду?

– Стадионы, возможности, средства, которые подтянулись к футболу, интерес государства, стратегии и программы по развитию. Нужно признать, что футбол в России развивается, и каждый руководитель в это внес свою лепту.

В 1990-е годы были одни условия, а сегодня, особенно при подготовке и успешном проведении чемпионата мира в России, они объективно изменились – система соревнований, строительство новых спортивных объектов, программы обучения, взаимодействие с ФИФА. Успешно реализуются программы, принятые в российском футболе, – сказал Толстых, которому сегодня исполнилось 70 лет.