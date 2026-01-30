8

Лисандро про «МЮ»: «Кэррик уже тронул наши сердца – мы отдаем все!»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высоко отозвался о тренере Майкле Кэррике.

«Нужны люди, которые понимают твои сильные качества. Нужны люди, которые берут от тебя все самое лучшее. Майкл именно такой! Он берет все самое лучшее от всех. Это касается не только от игроков, но и от сотрудников. Его стандарты и структура действительно важны.

Если ты трогаешь мое сердце... Я отдам за тебя все. И он уже тронул его. Вы можете видеть на поле, что мы отдаем все!» – сказал Лисандро.

Опубликовано: Sports
Источник: The United Stand
logoЛисандро Мартинес
logoМайкл Кэррик
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Хороший ответ легендам прошлого (и бывшим партнёрам Кэррика), которые мелют языком всякую чушь на постоянной основе.
Ответ Alexander Yavriantz
Они завистники, так как все они далеки от клуба, а если у кого то получилось, у остальных подгорает
Можно только порадоваться, если это так
Но Кин, Батчи И Скоулз и им подобные знают лучше...
Стыдно за легенд. Поливать своего.
Есть видео в интернете где Винни Джонс учит правильно трогать сердце.
Ответ Lavinka
От сердца к Марсу?
Ответ iJoy
к солнцу !
