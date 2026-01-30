Лисандро про «МЮ»: «Кэррик уже тронул наши сердца – мы отдаем все!»

Защитник «Манчестер Юнайтед » Лисандро Мартинес высоко отозвался о тренере Майкле Кэррике .

«Нужны люди, которые понимают твои сильные качества. Нужны люди, которые берут от тебя все самое лучшее. Майкл именно такой! Он берет все самое лучшее от всех. Это касается не только от игроков, но и от сотрудников. Его стандарты и структура действительно важны.

Если ты трогаешь мое сердце... Я отдам за тебя все. И он уже тронул его. Вы можете видеть на поле, что мы отдаем все!» – сказал Лисандро.