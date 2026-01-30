  • Спортс
  Арне Слот: «В АПЛ акцент на штрафной, стандартах – больше борьбы, чем в ЛЧ, где игра идет между штрафными. Я не видел ни одного длинного вброса мяча из аута от «Марселя» или «Карабаха»
Арне Слот: «В АПЛ акцент на штрафной, стандартах – больше борьбы, чем в ЛЧ, где игра идет между штрафными. Я не видел ни одного длинного вброса мяча из аута от «Марселя» или «Карабаха»

Арне Слот: В АПЛ акцент на штрафной, стандартах – больше борьбы, чем в ЛЧ.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал об отличиях между игрой в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Красные» заняли третье место в общем этапе ЛЧ и напрямую вышли в 1/8 финала. В АПЛ команда идет шестой, на 14 очков отставая от лидирующего «Арсенала».

«Если посмотреть на топ-8 ЛЧ, там 5 английских клубов, что говорит о силе Премьер-лиги.

На наши результаты влияло количество игр с одними и теми же игроками, это было заметно в некоторых играх, особенно на ранних этапах, когда футболистам нужно было адаптироваться. Сейчас у нас выходят на поле в основном одни и те же игроки, игра в будние дни повлияла на некоторые аспекты наших матчей в выходные.

В Премьер-лиге больше физической борьбы, чем в Лиге чемпионов. Я не видел ни одного длинного вброса мяча из аута от «Марселя» или «Карабаха», стандартные положения – это совсем другой уровень, поэтому эта часть игры в Англии развита лучше, чем в ЛЧ. 

В Лиге чемпионов мы также сталкивались с командами, которые очень хороши в игре между обеими штрафными. В Премьер-лиге акцент сместился на игру в штрафной, нужно пробиться в штрафную. В ЛЧ же все дело в игре между штрафными», – сказал Слот.

Чел реально жалуется что ему мяч бросают в штрафную. Бубубу нечестно играть с ливерпулем на победу! Кто виноват что любой дальний вброс из аута выигрывают соперники? Любая атака соперников доходит до штрафной и до удара. Ну почему его не уволили до сих пор, для чего, не понимаю
Ответ counter_in
Чел реально жалуется что ему мяч бросают в штрафную. Бубубу нечестно играть с ливерпулем на победу! Кто виноват что любой дальний вброс из аута выигрывают соперники? Любая атака соперников доходит до штрафной и до удара. Ну почему его не уволили до сих пор, для чего, не понимаю
Он не жалуется, а говорит о разнице между АПЛ и ЛЧ, а если и жалуется, то только на то, что в ЛЧ этого не делают, а не уволили его, потому что, в отличии от тебя в руководстве сидят умные люди
Ответ counter_in
Чел реально жалуется что ему мяч бросают в штрафную. Бубубу нечестно играть с ливерпулем на победу! Кто виноват что любой дальний вброс из аута выигрывают соперники? Любая атака соперников доходит до штрафной и до удара. Ну почему его не уволили до сих пор, для чего, не понимаю
принесшего второе чемпионство за последние 35 лет в свой первый же сезон просто так не увольняют.
Нечестно что в АПЛ не играет Карабах, подумав, добавил он
а с ПСВ видел?
Можно подумать его команда играет комбинационный футбол с гениальными атаками и перпасовквми))) ну что за клоун!
Видимо только в этом году начали мячи в штрафуют грузить при аутах и угловых...В прошлом такого не было
Как же ты надоел своим позорным нытьём и оправданиями.
Ты хоть понимаешь, в каком клубе работаешь??? Здесь вообще не может и не было никогда оправданий, всегда до последнего боролись и вырывали победы! Пошёл вон из команды 😡
Ответ Цaрапочка
Как же ты надоел своим позорным нытьём и оправданиями. Ты хоть понимаешь, в каком клубе работаешь??? Здесь вообще не может и не было никогда оправданий, всегда до последнего боролись и вырывали победы! Пошёл вон из команды 😡
Прямо всегда вырывали победы? Типа не было ни поражений, ни ничьих?
