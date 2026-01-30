Арне Слот: «В АПЛ акцент на штрафной, стандартах – больше борьбы, чем в ЛЧ, где игра идет между штрафными. Я не видел ни одного длинного вброса мяча из аута от «Марселя» или «Карабаха»

Арне Слот: В АПЛ акцент на штрафной, стандартах – больше борьбы, чем в ЛЧ.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот рассказал об отличиях между игрой в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Красные» заняли третье место в общем этапе ЛЧ и напрямую вышли в 1/8 финала. В АПЛ команда идет шестой, на 14 очков отставая от лидирующего «Арсенала».

«Если посмотреть на топ-8 ЛЧ, там 5 английских клубов, что говорит о силе Премьер-лиги.

На наши результаты влияло количество игр с одними и теми же игроками, это было заметно в некоторых играх, особенно на ранних этапах, когда футболистам нужно было адаптироваться. Сейчас у нас выходят на поле в основном одни и те же игроки, игра в будние дни повлияла на некоторые аспекты наших матчей в выходные.

В Премьер-лиге больше физической борьбы, чем в Лиге чемпионов. Я не видел ни одного длинного вброса мяча из аута от «Марселя » или «Карабаха », стандартные положения – это совсем другой уровень, поэтому эта часть игры в Англии развита лучше, чем в ЛЧ.

В Лиге чемпионов мы также сталкивались с командами, которые очень хороши в игре между обеими штрафными. В Премьер-лиге акцент сместился на игру в штрафной, нужно пробиться в штрафную. В ЛЧ же все дело в игре между штрафными», – сказал Слот.