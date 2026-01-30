«Бавария» объявила об уходе Горетцки летом свободным агентом

«Бавария» объявила об уходе Горетцки летом.

«Бавария » объявила об уходе полузащитника Леона Горетцки из клуба летом по истечении срока контракта.

Леон перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году и выиграл 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в Бундеслиге.

«Атлетико » хотел подписать Горетцку этой зимой, однако 30-летний немец решил завершить сезон в Мюнхене. На свободного агента летом будут претендовать мадридцы, «Милан» и другие клубы.

«Леон чувствует себя в этом клубе и в этой команде как дома. Он решил остаться [сейчас]. Он играет действительно хорошо, на очень высоком уровне, поэтому неудивительно, что были конкретные запросы. Он важная часть команды. Он чувствует, что мы добиваемся хороших результатов, что многое еще может произойти [в этом сезоне], поэтому он хочет остаться.

Мы открыто общались со всеми сторонами. Срок контракта Леона истекает летом. Это значит, что в последние недели мы активизировали переговоры и открыто говорили о его будущем.

Его путь в «Баварии» завершится летом. Эти восемь лет – невероятно успешные и замечательные. Он отдал все силы как игрок и как человек. Он будет бороться за нас до конца сезона», – сказал спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд .