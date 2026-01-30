45

«Бавария» объявила об уходе Горетцки летом свободным агентом

«Бавария» объявила об уходе Горетцки летом.

«Бавария» объявила об уходе полузащитника Леона Горетцки из клуба летом по истечении срока контракта.

Леон перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2018 году и выиграл 15 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 титулов в Бундеслиге.

«Атлетико» хотел подписать Горетцку этой зимой, однако 30-летний немец решил завершить сезон в Мюнхене. На свободного агента летом будут претендовать мадридцы, «Милан» и другие клубы.

«Леон чувствует себя в этом клубе и в этой команде как дома. Он решил остаться [сейчас]. Он играет действительно хорошо, на очень высоком уровне, поэтому неудивительно, что были конкретные запросы. Он важная часть команды. Он чувствует, что мы добиваемся хороших результатов, что многое еще может произойти [в этом сезоне], поэтому он хочет остаться.

Мы открыто общались со всеми сторонами. Срок контракта Леона истекает летом. Это значит, что в последние недели мы активизировали переговоры и открыто говорили о его будущем.

Его путь в «Баварии» завершится летом. Эти восемь лет – невероятно успешные и замечательные. Он отдал все силы как игрок и как человек. Он будет бороться за нас до конца сезона», – сказал спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Баварии»
logoЛеон Горетцка
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoсерия А Италия
трансферы
logoЛа Лига
Кристоф Фройнд
logoБавария
logoМилан
logoАтлетико
45 комментариев
боец! Леон спасибо за 8 лет в клубе! лч 20 !
Жаль , покидает нас Горецка
Ведь очень был игрок хороший !
Спасибо ему за тот сезон с ЛЧ, но пора.
Надеюсь, в «Атлетико» ему будет хорошо.
Я думаю там и итальянские гранды возбудилась от этой новости)
Для них слишком молодой
В Торпедо можно будет попробовать. Ну чтобы Орехов и Москвичёв не расслаблялись.
В Акрон
Не знаю, мне жаль, всегда симпатизировал ему, на мой взгляд, очень баварский футболист. Конечно у него были разные периоды, и сейчас далеко не лучший, не в курсе его переговоров с клубом (и велись ли они вообще), предлагался ли ему контракт с понижением з/п. В любом случае, удачи ему, а своё место в памяти болельщиков он заслужил уж точно.
Атлетико хотел подписать его зимой но Горецка решил еще что-то выиграть напоследок
Юве миленький ,забирай !!!
А мне очень нравится Леон ,очень дисциплинированый и на поле отдаётся полностью. жаль
Офигеть, 8 лет…
Как будто вчера в Шальке ещё пылил
Уже были слухи, про интерес Барсы к Леону, поэтому и повторяюсь, я бы с радостью его принял в Барселоне, игрок умный и физически крепкий.
Барса считает каждую копейку и тратиться на зп очередному игроку в центр поля явно не будет. Уже молчу о том, что там и так своим не всегда хватает игрового времени
Скорее всего выберет Милан
это было бы супер усиление.
даже в своей нынешней форме он делал бы разницу в центре поля в серии а , искренне жаль, что не смог полноценно адаптироваться и принять схему компани.
Стал достойным сменщиком Хави Мартинеса
Рекомендуем