Захарян не сыграет с «Атлетиком»: «Арсен работает по индивидуальной программе»

Захарян не сыграет с «Атлетиком»: он работает по индивидуальной программе.
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что хавбек Арсен Захарян не сыграет с «Атлетиком» 1 февраля.
Ранее Мундуате говорил, что россиянин мог вернуться в общую группу сегодня, 30 января.
«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с «Атлетиком» в воскресенье», – сказал Мундуате.
Напомним, 22-летний Захарян пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости.
Арсен работает по индивидуальной программе уже два с половиной года
Программа "травма - пол года на скамейке - пара игр - травма/болезнь ", и по новой . Ему заканчивать надо походу
Работает на удалёнке))
Закончился футболист Захарян, а сколько авансов было... Остался бы в РПЛ, играл бы до сих пор на хорошем уровне.
Да но послушал наших «нада ехать любой ценой» и теперь похоронил карьеру
Я понимаю, если бы он был в форме, но его на лавке мариновали. Окей, можно было бы жаловаться. Чел тупо сломался. Сказать спасибо нужно, что 2.5 года его там кормят, поят и лечат. Причем здесь Европа или РПЛ? С чего вы взяли, что он не сломался бы в РПЛ? Вот Дзагоев всю жизнь в РПЛ играл, и что? Тоже в лазарете сидел больше, чем играл. Теплое с мягким путаете.
Пора домой, к сожалению
Не факт что и дома он будет играть в не лечиться. У него походу что то с организмом случилось
Просто напишите о нем когда он наконец сыграет
Мечта среднестатистического любителя футбола. Заниматься не в напряг фитнесом, а тебе ещё и деньги платят за это
Ну а смысл дистрофику против атлетика.
От "возвращается сегодня" до "не готов к дерби" — стандартный путь вечно перспективного , основного игрока лазарета , Захаряна
Арсен получает пассивный доход по индивидуальной программе
Может инвалидность оформить?
