Захарян не сыграет с «Атлетиком»: «Арсен работает по индивидуальной программе»

Захарян не сыграет с «Атлетиком»: он работает по индивидуальной программе.

Пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате сообщил, что хавбек Арсен Захарян не сыграет с «Атлетиком» 1 февраля.

Ранее Мундуате говорил, что россиянин мог вернуться в общую группу сегодня, 30 января.

«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с «Атлетиком» в воскресенье», – сказал Мундуате.

Напомним, 22-летний Захарян пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости.