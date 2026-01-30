  • Спортс
  • «Милан» согласовал трансфер Матета за 30 млн евро. «Россонери» опередили «Ноттингем» в борьбе за форварда «Пэлас»
46

«Милан» согласовал трансфер Матета за 30 млн евро. «Россонери» опередили «Ноттингем» в борьбе за форварда «Пэлас»

«Милан» купит Матета за 30 млн евро.

«Милан» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере нападающего Жана-Филиппа Матета.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что клубы согласовали переход 28-летнего футболиста сборной Франции за 30 миллионов евро.

«Россонери» опередили «Ноттингем Форест» в борьбе за игрока и пытаются закрыть сделку как можно скорее. Ожидается, что «Пэлас» даст добро на переход француза после того, как договорится о трансфере форварда «Вулверхэмптона» Йоргена Ларсена за 50 млн фунтов с учетом бонусов.

В этом сезоне Матета провел 23 матча в АПЛ, забив 8 голов. Подробная статистика футболиста доступна по ссылке.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы Пэлас не вылетел ещё в этом сезоне
Ответ nicocastro
Как бы Пэлас не вылетел ещё в этом сезоне
Я сейчас просто в шоке нахожусь! Это фантастическое усиление линии атаки!!! Тут Ларсена из Вулверхэмптона за 60 продают, а здесь одного из лучших форвардов АПЛ за 30 миллионов! Ого!!!
Ответ nicocastro
Как бы Пэлас не вылетел ещё в этом сезоне
Без матеты шансов вылететь значительно меньше
Один из самых деревянных и посредственных нападающих за последние лет 15 в АПЛ. Каким-то чудом настрелял какое-то сносное количество голов в 2 сезонах, во всех остальных провалился. И в те сезоны когда у него было нормальное количество голов, он запорол раз в 5 больше.
Ответ Гоп-стоп
Один из самых деревянных и посредственных нападающих за последние лет 15 в АПЛ. Каким-то чудом настрелял какое-то сносное количество голов в 2 сезонах, во всех остальных провалился. И в те сезоны когда у него было нормальное количество голов, он запорол раз в 5 больше.
Не согласен. Форвард отличный, все трофеи которые Кристал Пэлас выиграл были бы невозможны без его участия
Ответ Cristiano Ronaldo
Не согласен. Форвард отличный, все трофеи которые Кристал Пэлас выиграл были бы невозможны без его участия
0 голов в том сезоне кубка Англии и гол с пенальти в суперкубке. Вау, вот это он вклад в трофеи внес.
Жду фото с Бабаевым. А то базово - действительно сложно поверить.
Продать матета за 30, чтобы купить на его место Ларсена, забившего 1 гол за пол сезона, за 50. С учётом потери гехи видимо сливаются в чемпионшип
Ответ $cous
Продать матета за 30, чтобы купить на его место Ларсена, забившего 1 гол за пол сезона, за 50. С учётом потери гехи видимо сливаются в чемпионшип
от трансфера Ларсена отказались уже
Ответ tequilagwap
от трансфера Ларсена отказались уже
Чтобы гарантированно опуститься в чемпионшип
Пэлас на вылет идет четко и уверенно. Вот так бездарное руководство меньше чем за год может угробить симпатичную команду, которая впервые в истории взяла трофеи.

Цена вопроса оказалась в районе 100 миллионов евро за продажи ключевых игроков. Как-то мелко, даже клубы из чемпионшипа большие деньги получают за выход в АПЛ.
Чё т как то мало за него. 28 лет, выступает хорошо. Самый сок.
Ответ Mike Denisovs
Чё т как то мало за него. 28 лет, выступает хорошо. Самый сок.
Сам в шоке! Но Матета шикарный форвард! По уровню где-то как Тюрам у Интера
Ответ Cristiano Ronaldo
Сам в шоке! Но Матета шикарный форвард! По уровню где-то как Тюрам у Интера
Ахаха) Если у него уровень, как у Тюрама, тогда он точно не шикарный форвард) Лучше бы Милан Тюрама купил) Дешевле вышло бы)
Форвард хороший. Отличное усиление за приемлемые деньги. Разве что непросто понять мотивацию Пэлас. Меняют игрока с 8 годами в АПЛ на игрока с 1 голом и платят еще чуть ли не в 2 раза больше
Ого, откуда у Милана такие «деньжищи»🧐
Вроде бы по впечатлению матча пэлэс с челси игрок неплохой, габаритный, скоростной, защиту синих терроризировал постоянно. Тнм удивительнее новость, ибо милан в последние годы ппокупал либо никакой молодняк за копейки, либо свободных агентов
А Гласнера долго будут мучить, это издевательство, ну хотябы купили бы ему пару игроков
Рекомендуем