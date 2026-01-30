«Милан» согласовал трансфер Матета за 30 млн евро. «Россонери» опередили «Ноттингем» в борьбе за форварда «Пэлас»
«Милан» купит Матета за 30 млн евро.
«Милан» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере нападающего Жана-Филиппа Матета.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что клубы согласовали переход 28-летнего футболиста сборной Франции за 30 миллионов евро.
«Россонери» опередили «Ноттингем Форест» в борьбе за игрока и пытаются закрыть сделку как можно скорее. Ожидается, что «Пэлас» даст добро на переход француза после того, как договорится о трансфере форварда «Вулверхэмптона» Йоргена Ларсена за 50 млн фунтов с учетом бонусов.
В этом сезоне Матета провел 23 матча в АПЛ, забив 8 голов. Подробная статистика футболиста доступна по ссылке.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
46 комментариев
