«Милан» согласовал трансфер Матета за 30 млн евро. «Россонери» опередили «Ноттингем» в борьбе за форварда «Пэлас»

«Милан» купит Матета за 30 млн евро.

«Милан » договорился с «Кристал Пэлас » о трансфере нападающего Жана-Филиппа Матета.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что клубы согласовали переход 28-летнего футболиста сборной Франции за 30 миллионов евро.

«Россонери» опередили «Ноттингем Форест » в борьбе за игрока и пытаются закрыть сделку как можно скорее. Ожидается, что «Пэлас» даст добро на переход француза после того, как договорится о трансфере форварда «Вулверхэмптона » Йоргена Ларсена за 50 млн фунтов с учетом бонусов.

В этом сезоне Матета провел 23 матча в АПЛ , забив 8 голов. Подробная статистика футболиста доступна по ссылке .