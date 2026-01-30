Защитник «Ахмата» Ндонг о сборах: «Нам очень тяжело, Черчесов уничтожает нас нагрузками»

Защитник «Ахмата» Ндонг о сборах: Черчесов уничтожает нас нагрузками.

Защитник «Ахмата » Усман Ндонг высказался о высоких нагрузках на зимних тренировочных сборах.

«Нам очень тяжело, тренер [Черчесов ] буквально нас уничтожает нагрузками на сборе.

Но мы прекрасно понимаем, что нас ждет тяжелая вторая часть чемпионата, нужно быть готовыми», – сказал Ндонг.

После 18 туров Мир РПЛ «Ахмат» с 22 очками идет 8-м в таблице.