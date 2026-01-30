«Арсенал» и Доуман подписали предварительный контракт. Сделка предусматривает профессиональное соглашение по достижении хавбеком 17-летия

«Арсенал» подписал предварительный контракт с Доуманом.

«Арсенал» и атакующий полузащитник Макс Доуман заключили предварительный контракт.

Эта сделка предусматривает заключение профессионального соглашения по достижении футболистом 17-летия в декабре 2026 года.

В сезоне-2025/26 Макс дебютировал за первую команду «Арсенала» и провел 5 матчей. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Фото: arsenal.com

Доуман и еще 24 лучших футболиста мира не старше 18 лет

15-летний сыграл в ЛЧ – рекорд! Макс Доуман из «Арсенала»