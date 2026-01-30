«Арсенал» и Доуман подписали предварительный контракт. Сделка предусматривает профессиональное соглашение по достижении хавбеком 17-летия
«Арсенал» подписал предварительный контракт с Доуманом.
«Арсенал» и атакующий полузащитник Макс Доуман заключили предварительный контракт.
Эта сделка предусматривает заключение профессионального соглашения по достижении футболистом 17-летия в декабре 2026 года.
В сезоне-2025/26 Макс дебютировал за первую команду «Арсенала» и провел 5 матчей. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Фото: arsenal.com
Доуман и еще 24 лучших футболиста мира не старше 18 лет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Арсенала»
Ждём дальнейшего развития от Макса, что талант, это бесспорно
Спортс гениален: …провел 5 матчей. Подробнее статистику смотрите здесь. Открываешь статистику - 2 матча.
Так никто не подразумевал, что ты перейдешь по ссылке. Снизь требования ну
2 матча в АПЛ плюс 3 в других соревнованиях
Помню его еще по хайлайтам с 12-13 лет, парень конечно космический, лишь бы АПЛ не сломала
Пока кажется, что огромнейший потенциал у парня. Если продолжит также развиваться и крепнуть, может вырасти в лютого топа и прийти на смену Сака через несколько нет, вау!
Там даже интереснее посмотреть на него в центре, на позиции Эдегора. Как раз проблемная позиция. А Сака ещё долго будет держать свой фланг, скорее всего
Удачи, Макс!
Будущее Арсенала надеюсь как Сака реализуется в будущем
