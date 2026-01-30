  • Спортс
31

Педри восстановится к концу февраля. Хавбек «Барсы» спокойнее переживает травму, чем в прошлый раз

Педри восстановится к концу февраля. Хавбек «Барсы» спокойнее переживает травму.

Полузащитник «Барселоны» Педри продолжает восстановление от травмы, полученной 21 января в матче против «Славии».

Тогда клуб сообщил, что хавбек выбыл примерно на месяц. Ожидается, что он вернется в строй к концу февраля.

Дополнительным позитивным фактором стала прямая квалификация «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы завершили общий этап турнира на 5-м месте и избежали стыковых матчей. Теперь полузащитник сможет восстановиться без давления.

В «Барсе» отмечают изменения в психологическом состоянии футболиста. Люди, ежедневно работающие с Педри на базе, утверждают, что в этот раз он переживает травму спокойнее и увереннее, чем во время предыдущего повреждения, которое тяжело отразилось на нем эмоционально.

Восстановление проходит по плану, а сам игрок сохраняет позитивный настрой.

здоровья юному гению.
Ответ Максим Макс_1116879745
здоровья юному гению.
Ответ войд
В смысле
Травмы - это, конечно, плохо. Но в данном случае есть время и самому Педри спокойно восстановиться, и команде немного избавиться от педри-зависимости в плане креатива и научиться самим стабильно создавать моменты/вести игру. Благо, что календарь позволяет🙌
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Травмы - это, конечно, плохо. Но в данном случае есть время и самому Педри спокойно восстановиться, и команде немного избавиться от педри-зависимости в плане креатива и научиться самим стабильно создавать моменты/вести игру. Благо, что календарь позволяет🙌
И отдохнуть посреди года лишним не будет. Впереди решающий отрезок сезона, а потом ему ещё на ЧМ бегать. Надо бы вернуть трофей в Испанию, спустя 16 лет!
Ответ Ихарь Окенфэйлов
И отдохнуть посреди года лишним не будет. Впереди решающий отрезок сезона, а потом ему ещё на ЧМ бегать. Надо бы вернуть трофей в Испанию, спустя 16 лет!
Надеюсь на финал Испания - Аргентина, где лучший игрок в истории этой игры поднимет кубок важнейшего турнира в истории второй раз подряд!
Нет худа без добра. Если пойдет у Берналя, Педри сможет выдвинуться чуть вперед.
Ответ Кино Музыка
Нет худа без добра. Если пойдет у Берналя, Педри сможет выдвинуться чуть вперед.
Не смеши
Ответ Кино Музыка
Нет худа без добра. Если пойдет у Берналя, Педри сможет выдвинуться чуть вперед.
А зачем Педри выдвигаться вперед, при таком Фермине и Ольмо
Правильно. Надо быть спокойным. Пусть Мадрид переживает.. ☝️
Быстрейшего выздоровления . Календарь у Барселоны довольно лёгкий и должны спокойно справится . Педри отдохнёт , наберёт форму и всё будет ок .
Очень ждем возвращения хозяина мадрида 👍
Благо в лалиге не самый тяжёлый календарь, единственный сложный матч с Альбасете намечается, они даже кисломолочных вон выбили
Ответ Тимак Капарзо
В смысле? Следующие матчи у Барсы в ЛЧ в марте (10-12), а Педри должен восстановиться к концу февраля
К ЧМ нужно восстановится
Мини отпуск по середине сезона для Педри не помешает
