Педри восстановится к концу февраля. Хавбек «Барсы» спокойнее переживает травму, чем в прошлый раз

Педри восстановится к концу февраля. Хавбек «Барсы» спокойнее переживает травму.

Полузащитник «Барселоны» Педри продолжает восстановление от травмы, полученной 21 января в матче против «Славии».

Тогда клуб сообщил, что хавбек выбыл примерно на месяц. Ожидается, что он вернется в строй к концу февраля.

Дополнительным позитивным фактором стала прямая квалификация «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов . Каталонцы завершили общий этап турнира на 5-м месте и избежали стыковых матчей. Теперь полузащитник сможет восстановиться без давления.

В «Барсе» отмечают изменения в психологическом состоянии футболиста. Люди, ежедневно работающие с Педри на базе, утверждают, что в этот раз он переживает травму спокойнее и увереннее, чем во время предыдущего повреждения, которое тяжело отразилось на нем эмоционально.

Восстановление проходит по плану, а сам игрок сохраняет позитивный настрой.