  Джейми Каррагер: «У Стерлинга одно из самых впечатляющих резюме среди всех свободных агентов за всю историю футбола»
13

Джейми Каррагер: «У Стерлинга одно из самых впечатляющих резюме среди всех свободных агентов за всю историю футбола»

Каррагер: у Стерлинга впечатляющее резюме.

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко отозвался о Рахиме Стерлинге.

«Как бывший товарищ по команде, я могу честно сказать, что в плане отношения к тренировкам и желания показывать высокие результаты на поле Стерлинг – один из самых уважаемых футболистов.

Куда бы Стерлинг ни пошел и чем бы ни занялся, Рахим ищет новый клуб, имея в активе одно из самых впечатляющих резюме среди всех свободных агентов в истории футбола», – сказал Каррагер.

Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
logoРахим Стерлинг
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми Каррагер
logoЛиверпуль
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На сегодня с этим "резюме" только в туалет сходить. Стерлинг с футболом закончил и тот кто его сейчас подпишет лишь распишется в собственной профнепригодности.
Рано начал - рано закончил
Слишком много англичан прошли такой путь
Ну, за всю историю английского футбола и может быть, но не мирового.
Ответ kulik13
Ну, за всю историю английского футбола и может быть, но не мирового.
А кто из действующих свободных агентов в мире имеет резюме круче Стерлинга?
Ответ Jim Morisson
А кто из действующих свободных агентов в мире имеет резюме круче Стерлинга?
Каррагер сказал "за всю историю мирового футбола"
это разные вещи
Хорошее резюме, за исключением его зарплатного аппетита
Даа... из каких крутых клубов его... уходили)
Рекомендуем