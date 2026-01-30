Джейми Каррагер: «У Стерлинга одно из самых впечатляющих резюме среди всех свободных агентов за всю историю футбола»
Каррагер: у Стерлинга впечатляющее резюме.
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко отозвался о Рахиме Стерлинге.
«Как бывший товарищ по команде, я могу честно сказать, что в плане отношения к тренировкам и желания показывать высокие результаты на поле Стерлинг – один из самых уважаемых футболистов.
Куда бы Стерлинг ни пошел и чем бы ни занялся, Рахим ищет новый клуб, имея в активе одно из самых впечатляющих резюме среди всех свободных агентов в истории футбола», – сказал Каррагер.
Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
