Гусев о роли Миранчука в «Динамо»: «Хорошо регулирует темп игры. Знает, когда команде надо играть побыстрее, когда придержать мяч»
Гусев о роли Миранчука в «Динамо»: хорошо регулирует темп игры.
Тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о роли хавбека Антона Миранчука на поле.
— Расскажите о роли Миранчука в матче против «Чэнду» (1:1, 3:4 пен.). Было заметно, что он получал мячи на линии обороны.
— Мы просили Антона получать мяч между линиями и искать свободное пространство. Он хорошо регулирует темп игры. Миранчук знает, когда команде надо играть побыстрее, когда придержать мяч. У него было задание, с которым он хорошо справился, — сказал Гусев.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39892 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
C Миранчуком мы далеко не уедем - играет на чистых мячах, выносливость слабая, ножки бережет. В аренду взять нормального латиноамерикоса плеймейкера и забыть о Миранчуке
Если пешеход регулирует темп игры Динамо, то надолго Гусев не задержится во главе тренера.
Пешком ходить-замедлять. А не регулировать.
Пешком ходить-замедлять. А не регулировать.
Такому мастеру можно и на месте стоять-регулировать.
Новое амплуа - регулировщик. Жизнь налаживается.
согласен! кроме одного! Черчесов? ты серьезно? включите любые голы в интернете. Он просто стоит и взглядом провожает. Ничем не лучше Максименко.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем