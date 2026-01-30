Гусев о роли Миранчука в «Динамо»: «Хорошо регулирует темп игры. Знает, когда команде надо играть побыстрее, когда придержать мяч»

Гусев о роли Миранчука в «Динамо»: хорошо регулирует темп игры.

Тренер «Динамо » Ролан Гусев рассказал о роли хавбека Антона Миранчука на поле.

— Расскажите о роли Миранчука в матче против «Чэнду» (1:1, 3:4 пен.). Было заметно, что он получал мячи на линии обороны.

— Мы просили Антона получать мяч между линиями и искать свободное пространство. Он хорошо регулирует темп игры. Миранчук знает, когда команде надо играть побыстрее, когда придержать мяч. У него было задание, с которым он хорошо справился, — сказал Гусев.