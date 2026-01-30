Тренер «Бернли» Паркер надеется, что Уорд-Проуз побьет рекорд Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ: «Его умение забить со стандартов – на уровне мирового класса»

Паркер надеется, что Уорд-Проуз побьет рекорд Бекхэма по голам со штрафных в АПЛ.

Тренер «Бернли» Скотт Паркер надеется, что новичок команды Джеймс Уорд-Проуз побьет рекорд Дэвида Бекхэма по голам (18) прямыми ударами со штрафных в АПЛ .

На данный момент на счету Уорда-Проуза 17 таких мячей. Накануне «Бернли » арендовал 31-летнего хавбека у «Вест Хэма» до конца сезона.

«Будем надеяться, что он побьет рекорд. От него исходит огромнейшая угроза: из района штрафной, подачи с флангов, угловые — мы видели это на протяжении многих-многих лет.

Его мастерство, работа с мячом на скорости, а умение забить со стандартов и вовсе, пожалуй, на уровне мирового класса. Надеюсь, он сможет побить этот рекорд вместе с нами», – сказал Паркер.