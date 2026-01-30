«Как только «Локомотив» ментально поверит в чемпионство, сможет сделать это». Семенов о красно-зеленых
Семенов: как только «Локо» ментально поверит в чемпионство, сможет сделать это.
Андрей Семенов рассказал, когда «Локомотив» сможет стать чемпионом РПЛ.
После 18 туров текущего сезона железнодорожники занимают в таблице 3-е место.
— «Локомотив» сможет побороться за победу в РПЛ?
— Смотрю на «Локомотив», и все нравится в этой команде: и вертикальный футбол, и их уклон в сторону российских футболистов. Но что‑то нужно ребятам поменять в головах. Подобное было в «Краснодаре», когда они упустили чемпионство в позапрошлом сезоне.
Как только игроки «Локомотива» ментально поверят в то, что они могут выиграть чемпионат, они смогут сделать это. Может быть, не в этом сезоне, но в следующем — точно, – сказал экс-игрок сборной России.
