  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Как только «Локомотив» ментально поверит в чемпионство, сможет сделать это». Семенов о красно-зеленых
23

«Как только «Локомотив» ментально поверит в чемпионство, сможет сделать это». Семенов о красно-зеленых

Семенов: как только «Локо» ментально поверит в чемпионство, сможет сделать это.

Андрей Семенов рассказал, когда «Локомотив» сможет стать чемпионом РПЛ.

После 18 туров текущего сезона железнодорожники занимают в таблице 3-е место.

— «Локомотив» сможет побороться за победу в РПЛ?

— Смотрю на «Локомотив», и все нравится в этой команде: и вертикальный футбол, и их уклон в сторону российских футболистов. Но что‑то нужно ребятам поменять в головах. Подобное было в «Краснодаре», когда они упустили чемпионство в позапрошлом сезоне. 

Как только игроки «Локомотива» ментально поверят в то, что они могут выиграть чемпионат, они смогут сделать это. Может быть, не в этом сезоне, но в следующем — точно, – сказал экс-игрок сборной России.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39892 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoАндрей Семенов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Повеяло марафоном желаний)
"Чтобы научиться летать, надо только очень сильно этого хотеть"
Да, да. Я тоже так считаю.
Когда хочешь что-то очень сильно достаточно в это поверить и отправить посыл во вселенную. А вселенная там уже сама разберётся. 😂😁
Ответ Amalfitano
Да, да. Я тоже так считаю. Когда хочешь что-то очень сильно достаточно в это поверить и отправить посыл во вселенную. А вселенная там уже сама разберётся. 😂😁
Готовый коуч по развитию )))
Ответ Всё знаю
Готовый коуч по развитию )))
Да что там коуч? Не побоюсь назвать его даже ментором. 😂😂😂
Локо нужно избавиться от балласта в лице сарвелии и лантратова. Салтыкова в аренду отправить парень одоренный. Но а так нужны конечно пару трансферов на позицию
Капитан сбежал. Какое чемпионство.
Ваши деньги у Вас на карте.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов о Батракове: «Может стать новым капитаном «Локомотива». Он уже оброс мышцами лидера»
30 января, 02:25
«В России сильные команды, с футболом все в порядке. РПЛ сильнее и интереснее чемпионата Сербии, «Локо» и другие неплохо выглядели бы в еврокубках». Пейчинович о лигах
29 января, 16:42
Руководство «Бешикташа» наложило вето на трансфер Монтеса из-за высокой стоимости защитника. «Локо» не устроило предложение в 7+2 млн евро
29 января, 15:40
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем