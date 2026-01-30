Рыков планирует стать тренером: «Давно хотел приехать к Черчесову на стажировку, посмотреть, как он работает»

Рыков планирует стать тренером и проходит стажировку у Черчесова.

Экс-игрок «Динамо» и «Торпедо» Владимир Рыков рассказал о прохождении стажировки у тренера «Ахмата » Станислава Черчесова .

«Давно хотел приехать к Черчесову на стажировку, посмотреть, как он работает, как воспринимают его ребята.

У меня есть тренерская лицензия, не та, которая позволяет уже работать, [мне] еще учиться и учиться. Но в планах – конечно», — сказал Рыков.