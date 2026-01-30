Рыков планирует стать тренером: «Давно хотел приехать к Черчесову на стажировку, посмотреть, как он работает»
Рыков планирует стать тренером и проходит стажировку у Черчесова.
Экс-игрок «Динамо» и «Торпедо» Владимир Рыков рассказал о прохождении стажировки у тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.
«Давно хотел приехать к Черчесову на стажировку, посмотреть, как он работает, как воспринимают его ребята.
У меня есть тренерская лицензия, не та, которая позволяет уже работать, [мне] еще учиться и учиться. Но в планах – конечно», — сказал Рыков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Это он почти с середины забил?
Это он почти с середины забил?
Нет. Хаби Алонсо
Нет. Хаби Алонсо
Дважды
