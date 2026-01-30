Юран о долгах «Серика»: «Клуб просрочил третью дату по выплатам и может получить трансферный бан. Юристы говорят, что деньги обязательно придут»
Юран о долгах «Серика»: клуб просрочил третью дату по выплатам.
Бывший тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал, что турецкий клуб пока не рассчитался с ним по зарплате.
«Деньги от «Серикспора» не пришли, клуб просрочил третью дату по выплатам. Пришло официальное решение от ФИФА, что заявка клуба закрывается. Если в течение 10 дней задолженность передо мной и моим тренерским штабом не будет погашена, то «Серикспор» получит трансферной бан.
У них есть время, по-моему, до 2 или 3 февраля. А в апреле у клуба будет лицензирование на следующий сезон, которое они не смогут пройти при наличии задолженностей перед бывшими сотрудниками. Общение проходит через юристов. Они говорят, что нам обязательно должны прийти деньги», — сказал Юран.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39892 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
, ну ничего страшно Илья собирайся купим клуб в другой стране 😁
Я думаю что это какой-то Армян