Юран о долгах «Серика»: «Клуб просрочил третью дату по выплатам и может получить трансферный бан. Юристы говорят, что деньги обязательно придут»

Юран о долгах «Серика»: клуб просрочил третью дату по выплатам.

Бывший тренер «Серик Беледиеспор » Сергей Юран рассказал, что турецкий клуб пока не рассчитался с ним по зарплате.

«Деньги от «Серикспора» не пришли, клуб просрочил третью дату по выплатам. Пришло официальное решение от ФИФА , что заявка клуба закрывается. Если в течение 10 дней задолженность передо мной и моим тренерским штабом не будет погашена, то «Серикспор» получит трансферной бан.

У них есть время, по-моему, до 2 или 3 февраля. А в апреле у клуба будет лицензирование на следующий сезон, которое они не смогут пройти при наличии задолженностей перед бывшими сотрудниками. Общение проходит через юристов. Они говорят, что нам обязательно должны прийти деньги», — сказал Юран.