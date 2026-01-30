«Интер» отдаст Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
«Бешикташ» достиг договоренности с «Интером» об аренде хавбека Кристьяна Аслани до конца сезона с опцией выкупа.
До июня зарплату 23-летнему игроку сборной Албании будет платить турецкий клуб.
В настоящее время Аслани выступает на правах аренды в «Торино», проведя в текущем сезоне Серии А 15 матчей без результативных действий.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39892 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в X
Хоть бы там заиграл албанский Пирло. Игрок уровня Дженоа, возомнивший себя звездой.
Никак не можем впихнуть кому-то наследие Индзаги.
Никак не можем впихнуть кому-то наследие Индзаги.
думаешь, он его просил?
