«Интер» отдаст Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа

«Бешикташ » достиг договоренности с «Интером » об аренде хавбека Кристьяна Аслани до конца сезона с опцией выкупа.

До июня зарплату 23-летнему игроку сборной Албании будет платить турецкий клуб.

В настоящее время Аслани выступает на правах аренды в «Торино », проведя в текущем сезоне Серии А 15 матчей без результативных действий.