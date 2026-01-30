  • Спортс
  • Кирьяков о том, куда футболистам вкладывать деньги: «Самое простое — недвижимость, всегда будет пассивный доход. Я в свое время так и поступил»
Кирьяков о том, куда футболистам вкладывать деньги: «Самое простое — недвижимость, всегда будет пассивный доход. Я в свое время так и поступил»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков рассказал, куда футболистам стоит вкладывать деньги.

— Все зависит от самого футболиста, от того, насколько правильно он все выстраивает, правильно вкладывает. Понятно, что нужно думать о будущем, особенно игрокам, у которых уже есть семьи, дети. 

В мое время было то же самое — кто-то нормально все делал с точки зрения построения бизнеса или вложения денег. Кто-то прогорал, прогуливал, пропивал все деньги и после карьеры оказывался у разбитого корыта. Это проблема отцов и детей. Все зависит от IQ каждого отдельно взятого игрока.

— Куда бы вы посоветовали вкладываться молодым футболистам?

— Самое простое — это недвижимость, от нее всегда будет пассивный доход. Кстати, открою небольшой секрет: я в свое время тоже так поступил. Сейчас чувствую себя спокойно, уверенно, не завишу от внешних обстоятельств и могу позволить себе даже не работать.

— Вы вкладывались в коммерческую недвижимость?

— Любая недвижимость — это стопроцентная гарантия. Доходы, может, будут не такими большими, но стабильными. Нужно просто не спешить и сделать правильный выбор. Бывает и так, что вкладываешься, а эта недвижимость никому не нужна. Зависит от того, кто рядом с тобой, кто и что посоветует, от того, насколько ты сам делаешь правильные шаги, – сказал Кирьяков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
бизнес
logoСергей Кирьяков
деньги
logoпремьер-лига Россия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Недвижимость должна вкладываться в недвижимость!
Смолов, например, инвестирует в скины в КС, Жирков в артефакты времён ВОВ
Ну, все деньги в бетон закапывать тоже не надо.
Самое простое это инвестировать в квартиры в Москве. Каждый футболист думаю смело может позволить себе покупать минимум по 1 квартире в год. Итого за 10-15 лет карьеры 10-15 или 20-30 квартир
Когда не знаешь что делать с деньгами, диверсификация где недвижимость 40-60% общих инвестиций, тут особо гением быть не нужно, но футболисты, да и в целом много людей судя по тренду долиной, умудряются и на недвижки прогорать
Самое простое это офз а не бетон.
Толково в общем то посоветовал ... Столичная недвижимость - это нормальное вложение. бери на стадии котлована у нормального застройщика, чтобы без прежних хозяев типа Долиной ... На сдаче в аренду не прогадаешь, главное нормально локацию выбрать ... Но тут другие риски есть с недвижкой. У того же Нигматуллина бывшая жена продала общую хату за 120 лямов и свалила со всеми деньгами в Штаты, а лопоухий диджей-перестарок свою половину по суду пытается вернуть , бедолага
