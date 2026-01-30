Губерниев о Сафонове: «Хотел закрепиться в «ПСЖ», и это получилось. Не ссыкло, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию»
Губерниев о Сафонове: хотел закрепиться в «ПСЖ», и это получилось.
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Матвей Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ».
«Сафонов на данный момент игрок уровня основного состава «ПСЖ». С учетом состояния здоровья все может меняться, но он доказал, что психологически может быть первым номером.
Он огромный молодец, в отличие от очень многих, не боялся, шел вперед, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию. Он хотел закрепиться в составе команды, и в целом у него это получилось. Желаю ему всяческих удач, он хороший футболист и не ссыкло», — сказал Губерниев.
Кто выиграет Лигу чемпионов?39892 голоса
Арсенал
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Ман Сити
Реал
ПСЖ
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
20 комментариев
Успокойся, дуремар. Словарный запасик своего заказчика концертов тут вообще не в тему. Это игра в мяч, а не специальная футбольная операция.
👏
Какой же он отвратительный, этот губерниев(((((
И сюда своё дуло замочил😀
Губа то знает толк во вратарях.Малафеев не даст соврать.
Сафонов вообще вызывает большое уважение.
При всем уважении к Сафонову, это один матч и рано делать выводы. Желаю ему сыграть ещё десяток таких и тогда можно уверенно говорить что закрепился.
Очень высоколитературный оборот, гений журналистики, пример для всех вокруг!
Он же вроде и сейчас запасной вратарь?
Зачем мне твоей маме привет передавать? Ты кто такой? 🤦♂️
