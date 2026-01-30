Губерниев о Сафонове: «Хотел закрепиться в «ПСЖ», и это получилось. Не ссыкло, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию»

Губерниев о Сафонове: хотел закрепиться в «ПСЖ», и это получилось.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Матвей Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ ».

«Сафонов на данный момент игрок уровня основного состава «ПСЖ». С учетом состояния здоровья все может меняться, но он доказал, что психологически может быть первым номером.

Он огромный молодец, в отличие от очень многих, не боялся, шел вперед, не требовал аренды, когда проигрывал конкуренцию. Он хотел закрепиться в составе команды, и в целом у него это получилось. Желаю ему всяческих удач, он хороший футболист и не ссыкло», — сказал Губерниев.