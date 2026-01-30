Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча»
Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант.
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход хавбека армейцев Артема Шуманского вы «Крылья Советов» на правах аренды.
«Крылья» получили не просто игрока, они арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча. Желаю удачи на новом месте, братишка! Еще поШумим❤️💙», – написал Круговой.
В 9 матчах сезона РПЛ Шуманский не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Просто Торрес и Суарес времен Ливерпуля
Было же, что Круговой в самолёте про 0 голов шутил.