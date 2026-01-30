  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча»
21

Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча»

Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант.

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход хавбека армейцев Артема Шуманского вы «Крылья Советов» на правах аренды.

«Крылья» получили не просто игрока, они арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча. Желаю удачи на новом месте, братишка! Еще поШумим❤️💙», – написал Круговой.

В 9 матчах сезона РПЛ Шуманский не отметился результативными действиями.

Кто выиграет Лигу чемпионов?39892 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
logoАртем Шуманский
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Круговой
logoКрылья Советов
logoЦСКА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль, что Гайч ушел из Крыльев. Представьте только связку Гайч-Шуманский
Просто Торрес и Суарес времен Ливерпуля
Ответ Roman
Жаль, что Гайч ушел из Крыльев. Представьте только связку Гайч-Шуманский Просто Торрес и Суарес времен Ливерпуля
Скорее Кэролл-Борини )
Ответ Roman
Жаль, что Гайч ушел из Крыльев. Представьте только связку Гайч-Шуманский Просто Торрес и Суарес времен Ливерпуля
Торрес и Суарес вместе не играли
Мы отдали что-то ненужное. Теперь нужно купить что-нибудь нужное)
Ответ kapitan.vorobey
Мы отдали что-то ненужное. Теперь нужно купить что-нибудь нужное)
Да опять же, ну не так же Матроскин говорил. По Матроскину цикл завершён – купили ненужное, продали ненужное) А вот нужное никто не обещал, кроме спортотдела (ну точно не Матроскин, хотя он бы и был лучше Шевелева).
Ответ Посетитель Зоопарка
Да опять же, ну не так же Матроскин говорил. По Матроскину цикл завершён – купили ненужное, продали ненужное) А вот нужное никто не обещал, кроме спортотдела (ну точно не Матроскин, хотя он бы и был лучше Шевелева).
В аренду отдали без права выкупа.
Ответ Владимир_1116552235
Видимо пошутил.
ПоШумел)
Ответ Владимир_1116552235
Видимо пошутил.
Так да, он над ним прикалывается)
Было же, что Круговой в самолёте про 0 голов шутил.
Рамон, Гайч, Мендес те еще пассажиры были
Ответ madjer163
Рамон, Гайч, Мендес те еще пассажиры были
от Рамона при всех его закидонах толк был. типа Гайча пассажиры были Янчик, потом бельгийский нападающий который прыгал через забор базы и нигериец. забыл фамили за давностью.
Ответ Сергей Искимжи
от Рамона при всех его закидонах толк был. типа Гайча пассажиры были Янчик, потом бельгийский нападающий который прыгал через забор базы и нигериец. забыл фамили за давностью.
Маазу
Собственно,что мы хотим?А сказал бы он,что "Крылья" получили неликвид,который,более-менее,может быстро бежать и ,иногда ,точно ударить по воротам,а так техникой и обводкой не блещет,как забивает мы видели,хоть ,время ему давали не большое.И где бы был тогда Круговой?Наверно,в запасе и на долго,проще,надо быть ,Круговой,кто же бриллиант отдаст в другую команду?🤔🤔🥺🥺Сказал бы,что весельчак,балагур,вот это было бы честнее и точнее.
Рамон а крыльях толком и не играл , ходил с пузом , на чиле
Я думаю Шуманский себя покажет в Крыльях.
Круговой известный юморист и хохмач 😆
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА отдал Шуманского «Крыльям» в аренду до конца сезона без опции выкупа
29 января, 17:11
ЦСКА интересны защитники «Партизана» Симич и Роганович. Белградцы хотят арендовать Шуманского и Агапова (Иван Карпов)
25 января, 07:14
ЦСКА хочет подписать защитника «Партизана» Рогановича и может включить в сделку Рядно и Шуманского (Telegraf.rs)
24 января, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем