Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча»

Круговой о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант.

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил переход хавбека армейцев Артема Шуманского вы «Крылья Советов» на правах аренды.

«Крылья» получили не просто игрока, они арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча. Желаю удачи на новом месте, братишка! Еще поШумим❤️💙», – написал Круговой.

В 9 матчах сезона РПЛ Шуманский не отметился результативными действиями.