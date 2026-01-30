  • Спортс
  Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: «Гурбанов — фанат системы «Барсы». Прививает нам контроль мяча, чтобы мы им дорожили»
Вратарь «Карабаха» Магомедалиев: «Гурбанов — фанат системы «Барсы». Прививает нам контроль мяча, чтобы мы им дорожили»

Вратарь «Карабаха» Шахруддин Магомедалиев рассказал, что тренер азербайджанского клуба Гурбан Гурбанов – приверженец игровой системы «Барселоны».

В этом сезоне «Карабах» впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в стыковых матчах.

— У всех, кто приезжает в «Карабах», Андрюха Лунев не даст соврать, одно мнение. Бывают ведь люди, о которых все думают по-разному, а о Гурбанове — одно. Он человек с большой буквы. Поэтому и Всевышний вознаграждает его за все труды и справедливость.

Он фанат системы «Барсы». Прививает и нам эти принципы: контроль мяча, чтобы мы им дорожили. А в последнее время очень много работаем на физику, чтобы соответствовать европейскому уровню. Они играют на таком уровне каждые три дня, а мы — только в Лиге чемпионов, раз в три недели. Чтобы соответствовать этому, нужно больше тренироваться и намного мощнее, чем европейские команды.

— Гурбанов как тренер готов к следующему шагу в карьере?

— Он действительно очень амбициозный, никогда не останавливается. Я ни разу не видел, чтобы он был доволен собой. Например, после поражения от «Ливерпуля» в раздевалке Гурбанов был очень злой, расстроенный, ругал всех. А уже потом сказал: «Ладно. Мы в плей-офф, мы сделали историю. Радуйтесь, ребят!» Но все равно не отошел от 0:6 на «Энфилде». Туда мы ехали с мыслями о победе, а не просто отбиваться, – сказал Магомедалиев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Карабах 🇦🇿 в этом году выстрелил ✊🏼 молодцы
