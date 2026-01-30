Пеп о детях Палестины: «Мы оставили их одних, брошенными. Власть — трусы, они посылают невинных убивать невинных»

Пеп о детях Палестины: мы оставили их одних, брошенными.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола выразил поддержку палестинским детям, потерявшим родителей во время военного конфликта в Газе.

«О чем мы задумываемся, когда последние два года видим фотографии ребенка в соцсетях, на телевидении, как он записывает себя на видео среди обломков и умоляет: «Где моя мама?» И он до сих пор не знает, где она. И я всегда задаюсь вопросом: о чем же они думают? И я думаю, что мы оставили их одних, брошенными.

Власть — трусы, потому что они посылают невинных убивать невинных, в то время как сами сидят дома с отоплением, когда холодно, и с кондиционерами, когда жарко. Все это про гуманизм, которого в Палестине нет и в помине», – сказал Гвардиола.