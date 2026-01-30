  • Спортс
  Пеп о детях Палестины: «Мы оставили их одних, брошенными. Власть — трусы, они посылают невинных убивать невинных»
106

Пеп о детях Палестины: «Мы оставили их одних, брошенными. Власть — трусы, они посылают невинных убивать невинных»

Пеп о детях Палестины: мы оставили их одних, брошенными.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил поддержку палестинским детям, потерявшим родителей во время военного конфликта в Газе.

«О чем мы задумываемся, когда последние два года видим фотографии ребенка в соцсетях, на телевидении, как он записывает себя на видео среди обломков и умоляет: «Где моя мама?» И он до сих пор не знает, где она. И я всегда задаюсь вопросом: о чем же они думают? И я думаю, что мы оставили их одних, брошенными.

Власть — трусы, потому что они посылают невинных убивать невинных, в то время как сами сидят дома с отоплением, когда холодно, и с кондиционерами, когда жарко. Все это про гуманизм, которого в Палестине нет и в помине», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Политика
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoСборная Палестины по футболу
106 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гвардиола настоящий и умный человек, Мужчина! Многие сейчас говорят только те слова, которые им помогут в продвижении карьерной лестнице, а Пеп рубит правду.
Ответ Footballeur
Гвардиола настоящий и умный человек, Мужчина! Многие сейчас говорят только те слова, которые им помогут в продвижении карьерной лестнице, а Пеп рубит правду.
Комментарий скрыт
Ответ Евграф Потапов
Комментарий скрыт
А что с ними не так?
Уважение Гвардиоле, который открыто высказал свое мнение, в отличии от множества публичных персон, которые молчат в тряпочку из трусости (как правильно отметил Хосеп)
Ответ BAvaretc2000
Уважение Гвардиоле, который открыто высказал свое мнение, в отличии от множества публичных персон, которые молчат в тряпочку из трусости (как правильно отметил Хосеп)
Попробуйте скажите что-то такое же в Пользу России!! А ведь многие так думают. Пеп просто хайп поймал.
ну...тут и севернее люди без отопления сидят из-за половцев и печенегов
этот мир никогда не станет иным (с)
Ответ Сахалин Анонимович
ну...тут и севернее люди без отопления сидят из-за половцев и печенегов этот мир никогда не станет иным (с)
Это их добровольный исторический выбор , сделанный века назад !
75т загеноцидили,из них 18.5 т дети и тишина...и это только официально
Ответ Slavnov
75т загеноцидили,из них 18.5 т дети и тишина...и это только официально
Это другое. Гони же хотели убивать самый многострадальный народ. Причем, дети в первую очередь
Ответ Kubik_rubik
Это другое. Гони же хотели убивать самый многострадальный народ. Причем, дети в первую очередь
Кругом...это другое
Пеп молодец всегда поддерживает мир во всем мире, миротворец! Не то что некоторые позорники клянчущие премии мира.
Ответ Джек
Пеп молодец всегда поддерживает мир во всем мире, миротворец! Не то что некоторые позорники клянчущие премии мира.
все же стоит отметить, что внимание Пепа в этом конфликте во многом связано, что работодатели его арабы. Были бы условно евреи, маловероятно, что мы читали бы подобные комментарии от тренера. Могу и ошибаться.
Дорогие россияне, к вам это тоже относится
Ответ Владимир Владимир
Дорогие россияне, к вам это тоже относится
Сравнил х. с пальцем. 16,5 тысяч за два года с ~700 за 4.
Ответ Владимир Владимир
Дорогие россияне, к вам это тоже относится
👍
Комментарий удален модератором
Ответ Stounsss
Комментарий удален модератором
В сити есть игроки которые поддерживают Израиль и что?
Ответ Стюарт Пирс
В сити есть игроки которые поддерживают Израиль и что?
В данной ситуации? Кто именно? Так, для справки.
Я очень рад что трусы не палестинские террористи которые под каждой школой бункер построили и несколько лет держали заложников. Которые резали убивали и насиловали детей. Они точно не трусы я вам отвечаю.
Ответ MortalVombat
Я очень рад что трусы не палестинские террористи которые под каждой школой бункер построили и несколько лет держали заложников. Которые резали убивали и насиловали детей. Они точно не трусы я вам отвечаю.
Хорошо вам промыли мозги Израильская пропаганда. Кстати, в школах ненашли ни одного тунеля, в больницах тоже. Если есть доказательства твоих слов, то почему Израиль не впустил международных военных корреспондентов.
Ответ Daniel Morales
Хорошо вам промыли мозги Израильская пропаганда. Кстати, в школах ненашли ни одного тунеля, в больницах тоже. Если есть доказательства твоих слов, то почему Израиль не впустил международных военных корреспондентов.
7 октября что случилось, напомни?
Ну взять например, Татарстан? Можно ли назвать это глобализацией или тут лучше подходит термин интеграция?
Пеп я тебя еще недавних твоих этих слов очень сильно уважать начал,не ожидал от тебя такого.мир тебе и твоей семье! благословит тебя Всевышний! Аллаху Акбар!☝️спасет Аллах Газу и Палестину!
Ответ [AIG] 2008_2009
Пеп я тебя еще недавних твоих этих слов очень сильно уважать начал,не ожидал от тебя такого.мир тебе и твоей семье! благословит тебя Всевышний! Аллаху Акбар!☝️спасет Аллах Газу и Палестину!
Что ты испытал 7 октября 23 года?
Рекомендуем