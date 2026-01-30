  • Спортс
  Валерий Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»
Валерий Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»

Сарычев: дочка поняла, что в России намного лучше, чем в Канаде.

Бывший вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев рассказал, почему ему дочь переехала из Канады обратно в Россию.

— Квартира на «Коломенской» у вас осталась?

— Да.

— Сдаете?

— Нет, дочка живет.

— Она же в Америке.

— Нет, там у меня сын. А дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше. Интереснее!

— Что лучше?

— Да все! От работы и менталитета — до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?

— Да бросьте.

— Я вам отвечаю! Совсем другая система! Люди в основном занимаются самолечением, покупают таблетки в аптеках. Попасть к врачу безумно сложно. Записываться надо за несколько месяцев. Многим рассказываю — удивляются. Говорю: «Ребята, вы просто не в курсе!» А у меня куча друзей в этих странах.

— Врачи хоть хорошие?

— Не особо. Вот оснащение отличное. А наши доктора точно лучше, – сказал Сарычев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Узбек которого депортировали из России рассказывал в Андижане, что он сам вернулся, на родине лучше. Климат, отношение к узбекам, квартиру сложно найти. Поборы, менты, расисты... Потом сделал документы, и уехал в южную Корею, оттуда его вытурили через год, навсегда, за нарушение миграционного законодательства. Вернулся, рассказывал в чайхане , что там тихий ужас, корейцы такие жуткие расисты, что русские по сравнению с ними просто ангелы, дома лучше, еда, климат, всё родное. Потом сделал документы, и поехал в Эмираты. Говорят там официантом устроился , вроде легально. Земляки ждут, когда вернётся и расскажет об ужасах эмиратской действительности.
Узбек которого депортировали из России рассказывал в Андижане, что он сам вернулся, на родине лучше. Климат, отношение к узбекам, квартиру сложно найти. Поборы, менты, расисты... Потом сделал документы, и уехал в южную Корею, оттуда его вытурили через год, навсегда, за нарушение миграционного законодательства. Вернулся, рассказывал в чайхане , что там тихий ужас, корейцы такие жуткие расисты, что русские по сравнению с ними просто ангелы, дома лучше, еда, климат, всё родное. Потом сделал документы, и поехал в Эмираты. Говорят там официантом устроился , вроде легально. Земляки ждут, когда вернётся и расскажет об ужасах эмиратской действительности.
Узбек?
Чиновники и депутаты ваши этого не понимают почему-то, всех отпрысков распихали по странам которые хуже...Наверное патриотизм вырабатывают так, чтобы они там страдали, мучались и воспылали еще большей любовью к Родине!
Ответ Kluivert-88
Чиновники и депутаты ваши этого не понимают почему-то, всех отпрысков распихали по странам которые хуже...Наверное патриотизм вырабатывают так, чтобы они там страдали, мучались и воспылали еще большей любовью к Родине!
Оснащение хорошее, врачи не очень)) Егор бы сводить городскую больницу, км за 200 от Москвы, по другому запел бы. Да и дочка его хз, как жила, а тут столица, квартирка, подскажите, папка денег подкидывает, лепота.
Ответ matvinho
Оснащение хорошее, врачи не очень)) Егор бы сводить городскую больницу, км за 200 от Москвы, по другому запел бы. Да и дочка его хз, как жила, а тут столица, квартирка, подскажите, папка денег подкидывает, лепота.
Зачем так заморачиваться - любая московская поликлиника.
Ответ Ice-9
Зачем так заморачиваться - любая московская поликлиника.
За московские не знаю, но там где сталкивался, ужас полнейший.
Странно. Судя по ее инстагрмму сейчас она в Калифорнии. В октябре была в Нью Йорке. Весной в Канаде и только в июле-августе в Москве.

Либо папаша не знает где именно дочь в данный момент. Либо специально свистит.
Ответ Andrei Lisavets
Странно. Судя по ее инстагрмму сейчас она в Калифорнии. В октябре была в Нью Йорке. Весной в Канаде и только в июле-августе в Москве. Либо папаша не знает где именно дочь в данный момент. Либо специально свистит.
А какая разница? Ты бы в любом случае написал, если бы она жили в России, что она специально так говорит, потому что ей проплатили. И "зачем мучал дочку 17 лет".
Просто хочется написать негативный комментарий, вот и пишешь, на один вариант новости или на другой, нарратив всегда найдется
Ответ ymuller
А какая разница? Ты бы в любом случае написал, если бы она жили в России, что она специально так говорит, потому что ей проплатили. И "зачем мучал дочку 17 лет". Просто хочется написать негативный комментарий, вот и пишешь, на один вариант новости или на другой, нарратив всегда найдется
Тут в противоход комменты пишут, такой словесный теннис и на этом фармят плюсы
часов через 10 из школы придут специалисты по медицине, политике и экономике и расскажут Сарычеву где он не прав))
Ответ La Crosse Bobcats
часов через 10 из школы придут специалисты по медицине, политике и экономике и расскажут Сарычеву где он не прав))
А здесь не о чем спорить. Достаточно сравнить ВВП на душу населения 🤷🏻‍♂️
Ответ La Crosse Bobcats
часов через 10 из школы придут специалисты по медицине, политике и экономике и расскажут Сарычеву где он не прав))
Хорошая манипуляция - принизить потенциальные аргументы против
Вангую, что на комментарии с конкретикой вы ничего не будете отвечать
Я пришел из школы и ответственно заявляю что Сарычев неправ)) а где и что конкретизировать не буду, ибо у него самого из примеров только медицина.. И тот пример эх мимо. Буквально на днях бабуля записалась к врачу. На март......
Ладно, так и быть, поехали
Ютуб, соц сети, игры, видеозвонки, вкусноиточка, добрая мать его кола, проезд 55₽ в маленьком городе, дежурная в скорой со словами "вам че прям срочно?", бенз дороже чем в странах куда мы его продаём лол, "кошерные" подъезды, восхитительный автопром, и куда не плюнь - почти каждая сфера пропитана коррупцией. Вся страна держится на идейных людях, которые в большинстве своём уезжают из страны ибо их просто душат. Че может спорт? Ах да, и тут лишь определённые люди по типу Галицкого которые дают возможности развиваться. А если не повезло родиться в Краснодаре, то за молодёжь платят родители, тренера потеют на результат чтобы получить не 30к а 40...помню первую тренировку - тренер с бодуна конкретного даже не смотрел в сторону новой группы. Подумал тогда сразу - потрачено. Реально другой уровень) только, увы, не в положительную сторону.
Ответ Марк Марковников
Я пришел из школы и ответственно заявляю что Сарычев неправ)) а где и что конкретизировать не буду, ибо у него самого из примеров только медицина.. И тот пример эх мимо. Буквально на днях бабуля записалась к врачу. На март...... Ладно, так и быть, поехали Ютуб, соц сети, игры, видеозвонки, вкусноиточка, добрая мать его кола, проезд 55₽ в маленьком городе, дежурная в скорой со словами "вам че прям срочно?", бенз дороже чем в странах куда мы его продаём лол, "кошерные" подъезды, восхитительный автопром, и куда не плюнь - почти каждая сфера пропитана коррупцией. Вся страна держится на идейных людях, которые в большинстве своём уезжают из страны ибо их просто душат. Че может спорт? Ах да, и тут лишь определённые люди по типу Галицкого которые дают возможности развиваться. А если не повезло родиться в Краснодаре, то за молодёжь платят родители, тренера потеют на результат чтобы получить не 30к а 40...помню первую тренировку - тренер с бодуна конкретного даже не смотрел в сторону новой группы. Подумал тогда сразу - потрачено. Реально другой уровень) только, увы, не в положительную сторону.
Марк, ты в Канаде много прожил, чтоб вот безапелляционно рассуждать? "Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием." Кстати в оригинале интервью в СЭ-ксе, журналисты уточнили, какое образование. Но спортс этот момент обрезал. Дочь Сарычева химик, как и ее муж. Возможно здесь они нашли работу в какой-нибудь нефтянке и теперь с их заработком качество жизни в МСК действительно выше.
Ответ Марат Адилов
Марк, ты в Канаде много прожил, чтоб вот безапелляционно рассуждать? "Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием." Кстати в оригинале интервью в СЭ-ксе, журналисты уточнили, какое образование. Но спортс этот момент обрезал. Дочь Сарычева химик, как и ее муж. Возможно здесь они нашли работу в какой-нибудь нефтянке и теперь с их заработком качество жизни в МСК действительно выше.
Опять двадцать пять. Дочь Сарычева -- экономист. . Причем она проходила четырехлетний курс не самого крутого (это ещё мягко сказано) университета за 6 лет. Видимо очень способная.

Отец с ними вообще никогда не жил. И как не знал что и где делает его дочь, так и сейчас не знает. Свистит первое, что пришло в голову.

Ну и самое главное -- в Россию она не переехала. Так, наведывается временами. Максимум на пару месяцев в году.
Есть такая страна… Москва называется
Зачем же мучал дочку 17 лет?
Ответ Разлюбил футбол
Зачем же мучал дочку 17 лет?
Закалял характер.
В Москве с деньгами и в папиной квартире конечно комфортно.))
20 лет спустя: Где сейчас дочка Сарычева прожившая в Канаде 17 лет и пропитавшаеся Россией
Ответ Лысый из Мадрида
20 лет спустя: Где сейчас дочка Сарычева прожившая в Канаде 17 лет и пропитавшаеся Россией
Это стандартный заголовок одной из основных тем на Спортсе) Под круглую дату или событие постоянно такое пишут)
