Валерий Сарычев: «Дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше»
Бывший вратарь «Торпедо» Валерий Сарычев рассказал, почему ему дочь переехала из Канады обратно в Россию.
— Квартира на «Коломенской» у вас осталась?
— Да.
— Сдаете?
— Нет, дочка живет.
— Она же в Америке.
— Нет, там у меня сын. А дочка провела 17 лет в Канаде, потом вернулась в Россию. За год поняла, что здесь намного лучше. Интереснее!
— Что лучше?
— Да все! От работы и менталитета — до любых услуг. В России она не жила с шести лет. Казалось бы, должна пропитаться западными ценностями. Вынужденно приехала в Россию на год — и уже не пожелала возвращаться в Канаду. Была изумлена качеством жизни: «Только здесь можно так себя реализовать!» Тем более с ее образованием. Вы, кстати, знаете, что в США и Канаде очень слабая медицина?
— Да бросьте.
— Я вам отвечаю! Совсем другая система! Люди в основном занимаются самолечением, покупают таблетки в аптеках. Попасть к врачу безумно сложно. Записываться надо за несколько месяцев. Многим рассказываю — удивляются. Говорю: «Ребята, вы просто не в курсе!» А у меня куча друзей в этих странах.
— Врачи хоть хорошие?
— Не особо. Вот оснащение отличное. А наши доктора точно лучше, – сказал Сарычев.
Либо папаша не знает где именно дочь в данный момент. Либо специально свистит.
Просто хочется написать негативный комментарий, вот и пишешь, на один вариант новости или на другой, нарратив всегда найдется
Вангую, что на комментарии с конкретикой вы ничего не будете отвечать
Ладно, так и быть, поехали
Ютуб, соц сети, игры, видеозвонки, вкусноиточка, добрая мать его кола, проезд 55₽ в маленьком городе, дежурная в скорой со словами "вам че прям срочно?", бенз дороже чем в странах куда мы его продаём лол, "кошерные" подъезды, восхитительный автопром, и куда не плюнь - почти каждая сфера пропитана коррупцией. Вся страна держится на идейных людях, которые в большинстве своём уезжают из страны ибо их просто душат. Че может спорт? Ах да, и тут лишь определённые люди по типу Галицкого которые дают возможности развиваться. А если не повезло родиться в Краснодаре, то за молодёжь платят родители, тренера потеют на результат чтобы получить не 30к а 40...помню первую тренировку - тренер с бодуна конкретного даже не смотрел в сторону новой группы. Подумал тогда сразу - потрачено. Реально другой уровень) только, увы, не в положительную сторону.
Отец с ними вообще никогда не жил. И как не знал что и где делает его дочь, так и сейчас не знает. Свистит первое, что пришло в голову.
Ну и самое главное -- в Россию она не переехала. Так, наведывается временами. Максимум на пару месяцев в году.