«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга. Вингер готов получать втрое меньше, чем в «Челси» (Daily Mail)
«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга.
«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают возможность подписания Рахима Стерлинга, расторгнувшего в среду контракт с «Челси», сообщает Daily Mail.
31-летний вингер согласится на зарплату втрое меньше, чем в составе «синих».
Ранее стало известно, что Стерлингом также интересуется «Наполи». Англичанин еще не выходил на поле в этом сезоне.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
