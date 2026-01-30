«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга. Вингер готов получать втрое меньше, чем в «Челси» (Daily Mail)

«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга.

«Тоттенхэм » и «Ювентус » рассматривают возможность подписания Рахима Стерлинга , расторгнувшего в среду контракт с «Челси», сообщает Daily Mail.

31-летний вингер согласится на зарплату втрое меньше, чем в составе «синих».

Ранее стало известно, что Стерлингом также интересуется «Наполи». Англичанин еще не выходил на поле в этом сезоне.