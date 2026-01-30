  • Спортс
  «Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга. Вингер готов получать втрое меньше, чем в «Челси» (Daily Mail)
25

«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга. Вингер готов получать втрое меньше, чем в «Челси» (Daily Mail)

«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга.

«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают возможность подписания Рахима Стерлинга, расторгнувшего в среду контракт с «Челси», сообщает Daily Mail.

31-летний вингер согласится на зарплату втрое меньше, чем в составе «синих».

Ранее стало известно, что Стерлингом также интересуется «Наполи». Англичанин еще не выходил на поле в этом сезоне.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Будет за зарплату втрое меньше значит сидеть на скамейке
Ответ djamel
Будет за зарплату втрое меньше значит сидеть на скамейке
Он уже детей тренерует в своей академии, а тут так пассивный доход с лавки будет)
Тоттенхэм, потом МЮ? Собирает ачивку "Топ-6"?)
Ответ bat90
Тоттенхэм, потом МЮ? Собирает ачивку "Топ-6"?)
тут скорее в Виллу надо переходить, или Ньюкасл
Ну детей и внуков деньгами Боули он обеспечил, а теперь можно и в футбол поиграть
Ответ Акер
Ну детей и внуков деньгами Боули он обеспечил, а теперь можно и в футбол поиграть
Челси покупает звездного игрока на большую зарплату - Акер недоволен.
Челси покупает молодого игрока на маленькую зарплату - Акер недоволен.
Ответ Proper Chels
Челси покупает звездного игрока на большую зарплату - Акер недоволен. Челси покупает молодого игрока на маленькую зарплату - Акер недоволен.
Челси- Акер недоволен
Я думал он карьеру завершил еще несколько лет назад.
Ответ окечуква
Я думал он карьеру завершил еще несколько лет назад.
Так и было
тоже хотят содержать дармоеда? ох необучаемые
«Тоттенхэм» и «Ювентус» рассматривают подписание Стерлинга. Вингер готов сидеть вне заявки и получать втрое меньше, чем в «Челси» (Daily Mail)
Только не в "Ювентус".
ТТХ если только прям хочется в Лондоне остаться, а так, в Италии есть шанс ещё сверкнуть
Ещё вчера за него боролся Манчестер сити и он покидал Ливерпуль, а сегодня согласен на зарплату втрое меньше. Время летит …
Тоттенхэм уже вроде отказался от этой идеи
