Семшов о Батракове: «Может стать новым капитаном «Локомотива». Он уже оброс мышцами лидера»
Семшов: Батраков может стать новым капитаном «Локомотива».
Игорь Семшов считает, что Алексей Батраков может стать новым капитаном «Локомотива» вместо ушедшего в ЦСКА Дмитрия Баринова.
«Батраков может стать новым капитаном «Локомотива». Он уже оброс мышцами лидера. Играет по всей длине поля, везде полезен, везде помогает. Команда ему доверяет. Главный тренер тоже ему верит.
У «Локомотива» достаточно игроков в центре поля с учетом приобретения Лукаса Веры, чтобы пережить потерю Баринова. Если они найдут усиление, то могут укрепить состав. Если нет, то могут спокойно доиграть сезон в нынешнем составе», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Попытки Семшова мыслить настолько банальны, что, даже, просто назвать их банальными это сделать комплимент. Очень плоское мышление у человека.
Мышцы головного мозга не прокачены
А сколько лет без чемпионства должно пройти, чтобы команда ментально перестала верить? Ну список претендентов хочется понять. Рубин уже, полагаю, ментально не готов?
