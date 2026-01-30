Радимов об «Ахмате»: «Должен ставить более серьезные задачи в следующем сезоне. Будет спрос примерно как с «Балтики»

Радимов об «Ахмате»: в следующем сезоне будет спрос как с «Балтики».

Владислав Радимов считает, что «Ахмат» в следующем сезоне будет ставить более серьезные задачи.

После 18 туров текущего сезона грозненцы занимают в РПЛ восьмое место.

«Ахмат» потерял много очков в первой части сезона. Сейчас у них слишком большое отставание от пятого места, но и зона вылета далеко. Думаю, Черчесов останется работать и в следующем году.

В следующем сезоне «Ахмат» должен ставить более серьезные задачи, чем сейчас. Катализатором выступает «Балтика», которая с менее сильными футболистами находится выше. В следующем году с «Ахмата» будет спрос примерно как с «Балтики», — сказал экс‑футболист сборной России.