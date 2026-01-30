Хавбек «Лудогорца» Станич – лучший бомбардир общего этапа ЛЕ с 7 голами, Ундав, Сарагоса – лучшие ассистенты, Горничек – лидер по сухим матчам

Станич стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги Европы с 7 голами.

Хавбек «Лудогорца» Петар Станич стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги Европы с 7 голами в 8 матчах.

Лучшими ассистентами стали Рикарду Орта («Брага»), Андрия Живкович (ПАОК), Дениз Ундав («Штутгарт») и Брайан Сарагоса («Сельта)», на счету которых по 4 ассиста.

Наибольшее число сухих матчей среди вратарей провел голкипер «Браги» Лукаш Горничек, не пропустивший в 6 из 8 матчей общего этапа.